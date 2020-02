Meligeni Alves trifft auf Meligeni Alves. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Rio de Janeiro – Dominic Thiem bekommt es in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro mit dem Brasilianer Felipe Meligeni Rodrigues Alves zu tun. Der 21-Jährige ist die Nummer 318 der Tennis-Weltrangliste und steht dank einer Wild Card erstmals in einem Hauptbewerb eines ATP-Turniers.

Der topgesetzte Thiem hat das Turnier im Jahr 2017 schon einmal gewonnen. (APA, 15.2.2020)