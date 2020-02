Cygnus ist auf dem Weg zur ISS. Foto: Nasa

Richmond – Mit rund 3.500 Kilogramm Nachschub und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord ist der private Raumfrachter Cygnus NG-13 zur internationalen Raumstation ISS gestartet. "Cygnus" sei am Samstag (Ortszeit) von der Wallops Flight Facility der Nasa im US-Bundesstaat Virginia aus losgeflogen, teilte die US-Raumfahrtbehörde mit. Am Dienstag wird der unbemannte Frachter an der ISS erwartet, das Andockmanöver wird via Nasa-TV live übertragen.

Drei Monate im All

Der Nasa-Astronaut Andrew Morgan soll bei der Ankunft von Cygnus den Roboterarm der Raumstation bedienen, um das Raumschiff einzufangen. Jessica Meir, ebenfalls von der Nasa, wird das Andocken am erdseitigen Port des Unity-Moduls überwachen. Das Cygnus soll bis Mai auf der Raumstation bleiben.

Es handelt sich um den 13. Versorgungsflug des vom US-Unternehmen Northrop Grumman entwickelten und betriebenen Raumfrachters. Erst Ende Jänner hatte der Vorgänger NG-12 von der ISS abgedockt. (red, APA, 16.2.2020)