Wien hat den Einwegbechern den Kampf angesagt. Foto: imago

Wien – 15,5 Millionen Mehrwegbecher wurden seit 2005 in Wien eingesetzt. Aufgestapelt macht das eine Strecke von 77,5 Kilometer, die Distanz zwischen der Bundeshauptstadt und Melk. Eingespart wurden damit auf mehr als 4.000 Veranstaltungen 1.210 Tonnen CO2, berichtete Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Sonntag. Das entspreche der Füllung von 203 Heißluftballons.

Wien sei Vorreiter gewesen, seit 2011 sind Mehrwegbecher hier gesetzlich vorgeschrieben, betonte Sima. Die eingesparte Menge an Einwegbechern durch das System beträgt bisher 134 Tonnen an Abfall oder dem Volumen von 45 Müllsammelfahrzeugen gefüllt mit Plastik. Neben dem Mehrweggeschirr auf Events unterstützt Wien auch ein Pilotprojekt der Mehrwegbecher für den coffee to go. (APA, 16.2.2020)