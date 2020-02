Pompeo schüttelt die Hände mit Südkoreas Außenministerin Kang Kynung-wha und Japans Außenminister Toshimitsu Motegi. Foto: imago images/Kyodo News

US-Außenminister Mike Pompeo lieferte das Gegenmotto zum Motto: Als der Amerikaner am Samstag bei der unter dem Leitmotiv "Westlosigkeit" stehenden Münchner Sicherheitskonferenz sprach, wiederholte er mehrmals: "Der Westen gewinnt – und das gemeinsam." Vom "Tod des transatlantischen Bündnisses" zu sprechen, sei "eine große Übertreibung". Pompeo wies indirekt den Vorwurf des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zurück, wonach neben Russland und China auch die USA die internationale Weltordnung durch ihre nationalen Alleingänge gefährden.

Womit Pompeo schon beim wichtigsten Thema seiner Rede war: China. Er warnte vor einer "immer aggressiveren Kommunistischen Partei". Und ganz speziell schoss er sich auf das chinesische Tech-Unternehmen Huawei ein, das er als "trojanisches Pferd für den chinesischen Nachrichtendienst" bezeichnete. Wie schon tags zuvor die demokratische Senatorin Nancy Pelosi und wie auch nach ihm Verteidigungsminister Mark Esper, beschrieb Pompeo die Regierung in Peking als größte Bedrohung für den Westen. Chinas Außenminister Wang wies die Anschuldigungen als "Schmierkampagne" und "Lügen" zurück.

Esper bestätigte außerdem die am Vortag kolportierte Information, wonach die Taliban in Afghanistan mit den USA eine zeitlich begrenzte Reduzierung der Gewalt vereinbart haben, der nun unterschrieben werden und anschließend zu einem Friedensabkommen führen müsse: Der Vorschlag "liegt am Tisch und er sieht sehr vielversprechend aus". Der ebenfalls in München anwesende afghanische Präsident Mohammed Ashraf Ghani kündigte in den kommenden sieben bis zehn Tagen eine gemeinsame Ankündigung seines Landes und der USA an.

Macron: Westen "geschwächt"

Mit der US-Analyse über den Zustand des Westens stimmte Frankreichs Präsident nicht überein: Emmanuel Macron beschrieb den Westen am Samstag als "geschwächt". Er wiederholte seinen Appell, dass Europa eine gemeinsame Strategie brauche, um sich als einheitlicher, souverän auftretender Machtblock in der Sicherheitspolitik, aber auch im technischen Bereich, beim Klima, in Fragen der Ernährung und Migration positionieren zu können.

Er führte noch einmal aus, warum Europa in Fragen der Verteidigung enger zusammenzurücken müsse. Wobei er erneut präzisierte, dass dies nicht als Alternative zur Nato, sondern zusätzlich stattfinden müsse. Die Deutschen rief er auf, eine Diskussion über Atomwaffen einzuleiten. Ihm sei bewusst, dass dieses Thema aufgrund der ablehnenden Haltung nicht einfach zu führen sei. Sie sei aber gerade in Deutschland notwendig. Letztlich stehe das Land ja auch unter einem Atomschirm – nur eben über jenem der Amerikaner.

Auch für einen Dialog mit Russland sprach sich der Franzose wieder aus. Dieser dürfe nicht naiv ausfallen. Die derzeitige EU-Blockadepolitik gegenüber Moskau bezeichnete er als ineffizient: "So lassen wir zu, dass die Russen immer stärker auftreten, in der Ukraine oder in Syrien." Auch bei ihren Cyber-Aktivitäten gehe Moskau sehr aggressiv vor. Hier hätte Europa "keine Antikörper entwickelt", sagte Macron: Technisch und rechtlich könne man nicht schnell genug reagieren.

Zuckerberg: Bedrohung nur langsam erkannt

In diesem Punkte gestand Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ein, dass sein Unternehmen im Jahr 2016 – nach dem Brexit und der US-Präsidentschaftswahl – erst langsam das Ausmaß der Bedrohung verstanden habe, die unter anderem aus Russland und der Iran entwickelt hätten. Seither nehme sein Unternehmen aber jährlich Milliarden in die Hand, um gegen Propaganda-Kampagnen und die Manipulation von Wahlen vorzugehen.

Mittels künstlicher Intelligenz würden heute pro Tag eine Million gefälschte Accounts erkannt und gelöscht, auch Hassreden würden schneller identifiziert werden. Das Thema Hass im Netz stand auch im Zentrum des Treffens zwischen Zuckerberg und dem österreichischen Bundeskanzler. Sebastian Kurz sprach dabei auch an, "dass Internetgiganten in Europa einen fairen steuerlichen Beitrag leisten müssen".

"Schreckgespenst russische Bedrohung"

Der russische Außenminister Sergej Lawrow entgegnete den Kritikern seines Landes, damit aufzuhören, "das Schreckgespenst der russischen Bedrohung heraufzubeschwören". Er attestierte eine "Vertrauenskrise" zwischen Russland und dem Westen. Die Beziehung zur Türkei sei hingegen trotz der zunehmenden Spannungen in Syrien weiterhin "sehr gut". Zusammen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu kündigte Lawrow an, Anfang kommender Woche in Moskau über die kritische Lage in der umkämpften Provinz Idlib zu beraten.

Auf der Suche nach einer Lösung für Libyen

Am Sonntag dann stand Libyen auf der Tagesordnung: Unter Vorsitz des deutschen Außenministers Heiko Maas und der Vereinten Nationen berieten ein Dutzend Außenminister über die Umsetzung der Beschlüsse des Berliner Gipfels vor vier Wochen. Die zwölf Teilnehmerstaaten der Konferenz in Berlin hatten sich am 19. Jänner zur Einhaltung des Uno-Waffenembargos gegen Libyen und den Verzicht auf weitere Unterstützungsleistungen für die Konfliktparteien verpflichtet. Dennoch wurden auch danach immer wieder Verstöße gegen das Embargo gemeldet. (Anna Giulia Fink aus München, red, 16.2.2020)