Langlaufstar hat bei der neuen Ski-Tour in Skandinavien auch die zweite Etappe für sich entschieden.

Gewohntes Bild: Johaug jubelt. Foto: Anders Wiklund/TT via AP

Östersund – Langlaufstar Therese Johaug hat bei der neuen Ski-Tour in Skandinavien auch die zweite Etappe für sich entschieden. Die mit großem Vorsprung gestartete Norwegerin gewann am Sonntag in Östersund die Klassik-Verfolgung über 10 km fast eine Minute vor ihren Landsfrauen Heidi Weng und Ingvild Flugstad Östberg. Teresa Stadlober verbesserte sich von der elften Startposition auf Rang sieben.

Der Radstädterin fehlen vor dem Bergauf-Skatingsprint am Dienstag in Aare 1:40 Minuten auf Johaug. Lisa Unterweger belegte Rang 53.

Golberg siegte bei Herren

Das Verfolgungsrennen der Herren über 15 km gewann der an der achten Stelle gestartete Norweger Paal Golberg. Der russische Weltcup-Spitzenreiter Alexander Bolschunow verhinderte als Zweiter einen weiteren Mehrfachsieg der Norweger, die sieben Läufer unter die besten acht brachten. Bernhard Tritscher machte sechs Positionen gut und landete an der 57. Stelle. (APA, 16.2.2020)

Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Sonntag in Östersund (SWE)

Damen, Klassik-Verfolgung (10 km):

1. Therese Johaug (NOR) 27:29,0 Min.

2. Heidi Weng (NOR) 57,4 Sek.

3. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 57,8

4. Ebba Andersson (SWE) 58,6

5. Annamarija Lampic (SLO) 1:38,7 Min.

6. Krista Pärmäkoski (FIN) 1:39,4

7. Teresa Stadlober (AUT) 1:40,0

53. Lisa Unterweger (AUT) 3:45,5

Gesamtweltcup nach 25 von 40 Bewerben:

1. Johaug 1.790

2. Natalia Neprjajewa (RUS) 1.250

3. Weng 1.214.

Weiter: 9. Stadlober 642