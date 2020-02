Mit seiner Prothese kann Musiker Bertold Meyer seine Synthesizer ansteuern. Foto: Bertold Meyer

Musiker und DJ Bertold Meyer wurde nur mit einem Arm geboren. Dies hält ihn aber nicht davon ab, seiner Leidenschaft – der Musik – nachzugehen. Meyer hat auf seinem linken Arm eine Prothese, die der Musiker "gehackt" hat, um seine Synthesizer durch Gedanken zu steuern. Möglich machen es Sensoren, die Signale der Muskeln aufnehmen und so den Arm steuern. Meyer hat die Prothese nun aber für Musik zweckentfremdet.

Bertolt Meyer

Mehrere Maschinen gleichzeitig steuerbar

Der Clou dabei ist, dass er sämtliche Maschinen und die Effekte über sein Hirn ansteuern kann. Meyer nennt seine Erfindung SynLimb. In einem Video hat der Musiker seine Innovation gezeigt. So ist es sogar möglich, mehrere Maschinen an den Arm anzuschließen und diese über Gedanken anzusteuern. Innerhalb kürzester Zeit kann Meyer auf diesem ungewöhnlichen Weg Musik erzeugen. (red, 16.2.2020)