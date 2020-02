Die Zahl der Neuinfektionen in China steigt weniger rasch, doch die Quarantäne wird weiter verstärkt. Eine erste Infektion in Ägypten beunruhigt Experten in Afrika

Eine junge Frau in einem Shoppingcenter in Kitwe, Sambia, im südlichen Afrika, schützt sich vorsorglich vor dem Coronavirus. Foto. AP/ Emmanuel Mwiche

Wuhan/Paris/Kairo – Die Nachricht vom Sonntag lässt hoffen: Zwar steige die Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in China weiter an – aber weniger rasch als bisher, verkündetet die Weltgesundheitsorganisation WHO unter Berufung auf chinesische Quellen.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus warnte dennoch vor "vorschnellem Optimismus". Es sei unmöglich, den weiteren Verlauf der Epidemie vorauszusagen.

Fahrverbot für Private

Die Zahl der in China gemeldeten Corona-Todesfälle stieg bis Sonntag auf 1665, etwa 68.500 Menschen sind laut offiziellen Angaben mit dem Virus infiziert. Die schwer betroffene chinesische Provinz Hubei verstärkte die Quarantänemaßnahmen weiter und verhängte ein umfassendes Fahrverbot für Private: In allen Städten dürfen ab sofort nur noch Dienst- und Notfallfahrzeuge sowie Transporte mit Waren des täglichen Bedarfs auf die Straßen.

Am Samstag war aus Frankreich der erste Todesfall durch den Erreger in Europa gemeldet worden: Ein 80-jähriger chinesischer Tourist aus China starb in einem Pariser Spital. Tags davor, am Freitag, hatte das ägyptische Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass in der Hauptstadt Kairo ein erster Coronafall registriert worden sei.

Bill Gates’ Ängste

Der "Ausländer", der keine Krankheitssymptome aufgewiesen habe, sei in eine Isolierstation eingeliefert, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorschriftsmäßig unterrichtet worden. Später wurde außerdem bekannt, dass es sich bei dem Mann um einen Chinesen und bei der Isolierstation um ein Krankenhaus in Matrouh, gut 400 Kilometer westlich von Kairo, handelte.

Fachleute haben vor dieser Entwicklung schon seit Wochen gewarnt. "Wenn diese Krankheit nach Afrika kommt, wird es noch dramatischer als in China werden", orakelte Bill Gates auf einer Konferenz der "Amerikanischen Vereinigung zur Förderung der Wissenschaften", AAAS, am Wochenende im US-amerikanischen Seattle.

Auch in Expertenkreisen wundert man sich, dass die Epidemie noch immer nicht in Afrika angekommen ist, trotz der engen Verbindungen, die der Kontinent zum Reich der Mitte unterhält. Zwei Millionen Chinesen leben derzeit in Afrika, während sich Hunderttausende afrikanischer Studenten und Geschäftsleute in China aufhalten.

Kühne Thesen

Für die angebliche Unfähigkeit des Virus, sich in Afrika niederzulassen werden in den Sozialen Netzwerke bereits die kühnsten Thesen bemüht. Dem Erreger sei es dort zu heiß, heißt es etwa. Oder auch: Afrikaner seien gegen das Virus immun. "Alles Quatsch", meint Corona-Experte Paul Hunter, der an der englischen University of East Anglia Medizin lehrt.

Wer weiß, ob das Virus nicht schon längst in Afrika angekommen ist. Im schlimmsten Fall wird die Präsenz des Virus erst viele Tage nach seiner Ankunft in einem afrikanischen Staat zum Vorschein kommen: Nachdem der Patient bereits Hunderte infiziert hat. Das Szenario, das Bill Gates umtreibt. (AFP, dpa, jod, 16.2.2020)