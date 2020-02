Polartag & Polarnacht, Ciao Trostlosigkeit, Kulturmontag: Zurück in die Zukunft und Epsteins Nacht – mit Radiotipps

Nicht nur Captain Kirk: William Shatner als gerissener und charismatischer Rassist in Roger Cormans Melodram "Weißer Terror", Arte, 21.55 Uhr. Foto: Filmgroup Inc.

17.45 DOKUMENTATIONEN

Polartag & Polarnacht Wenn die Sonne kaum mehr untergeht oder fast nicht aufgeht: Zwei Dokumentationen widmen sich Skandinaviens Wildnis im Sommer und im Winter und deren jeweiligen Herausforderungen an die Tierwelt. Bis 19.20, Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Ciao Trostlosigkeit Ein Besuch des Problemviertels Danisinni im sizilianischen Palermo zeigt die Bewohner bei der Suche nach Auswegen aus der Hoffnungslosigkeit. Bis 20.15, Arte

20.15 WESTERN

Rio Grande (USA 1950, John Ford) Der dunkle Abschluss von John Fords Kavallerie-Trilogie zeigt John Wayne als Lieutenant Colonel Kirby Yorke eingespannt zwischen persönlicher Neigung und Pflicht. Ein Höhepunkt nicht nur des Westerngenres. Bis 21.55, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert: Betrunken auf der Piste – immer mehr Unfälle / Liebe, Sex, Behinderung – der Wunsch nach Berührung / Peter Resetarits – der "Bürgeranwalt" wird 60. Bis 22.00, ORF 2

21.55 RASSISMUSDRAMA

Weißer Terror (The Intruder, USA 1962, Roger Corman) In einer Kleinstadt im Süden der USA Ende der 1950er-Jahre wird ein Gesetz zur Integration der afroamerikanischen Bevölkerung in einer bis dahin nur von Weißen besuchten Schule eingeführt. Ein charismatischer Politiker (William Shatner) macht mit Hetzparolen dagegen Stimmung. Low-Budget-König Roger Corman legte den faulen Kern des Rassismus offen. Bis 23.20, Arte

22.25 DOKUMENTATION

Espero tua (re)volta (BR 2019, Eliza Capai) Hunderte öffentliche Schulen in Brasilien sollen einem Sparkurs zum Opfer fallen. Dokumentarfilmerin Eliza Capai hat das Entstehen einer Protestbewegung von Jugendlichen begleitet. Bis 0.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Zurück in die Zukunft Wie sehr prägen die 1970er-Jahre bis heute unsere Gesellschaft? Das Wiener Mak begibt sich auf Zeitreise, das US-Quartett Algiers mixt Soul, Gospel und Rock. Bis 23.30, ORF 2

23.30 DOKUMENTATION

Cinekino: Schweiz Die Schweizer Filmgeschichte in zehn Kapiteln, inklusive Schlaglichter auf Bruno Ganz und Jean-Luc Godards Rette sich wer kann (das Leben).Bis 0.00, ORF 2

0.00 GESCHICHTSDRAMA

Epsteins Nacht (D/A/CH 2002, Urs Egger) Drei von Mario Adorf, Bruno Ganz und Otto Tausig verkörperte jüdische Freunde wollen 1985 erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam Weihnachten feiern, als sie meinen, in einem katholischen Priester (Günter Lamprecht) einen ehemaligen KZ-Lagerkommandanten wiederzuerkennen. Bis 1.20, ORF 2