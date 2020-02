In der neuen Staffel geht’s mit dem Aufstehen schwer, daher ist jetzt das umgekehrte Plumpsklo dran

Zwei Superoldies Grace (Jane Fonda) und Frankie (Lily Tomlin). Foto: Netflix

Vibratoren und Gleitcremes für die reife Dame 70 plus haben sie uns in den ersten Staffeln schon erfunden, die zwei Superoldies Grace und Frankie. In der neuen Staffel geht’s mit dem Aufstehen schwer, daher ist jetzt das umgekehrte Plumpsklo dran – der hydraulische Toilettensitzschubser. Dazu wird von Upperclass-Grace (gespielt von der 80-jährigen Jane Fonda, die, ja, wie eine nur wenig gealterte Version ihrer Barbarella aussieht) wieder sehr, sehr viel Martini getrunken – oder gleich Wodka aus der Flasche.

Und es wird gekifft sowie allerlei spirituelles Ritual durchgeführt von Hippie-Frankie (Lily Tomlin, ebenfalls Klientin bei verdammt guten Beauty-Docs). Die ganze seltsame Familie ist wieder dabei. Die Ex-Ehemänner, deren schwules Outing ja der Beginn von allem war, hängen noch immer in der Schleife ihrer Beziehungs- und Altersthemen. Den Kindern hat die neue Staffel auch kein Entwicklungspotenzial ins Drehbuch geschrieben. Aber das ist alles okay, man weiß, woran man ist, man weiß, worüber man lachen und über welche bizarren psychischen Blähungen man den Kopf schütteln wird.

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Insofern eine gute Staffel für Menschen, die zu spüren beginnen, dass sie altern. Ich muss mich dauernd fragen: Ist da irgendetwas dabei, das in mein Selbstbild in 25, 30 Jahren passt? Welche Alte möchte ich sein oder werde ich sein können? Also alles sehr anregend.

Nebstbei hat Grace und Frankie auch aktuell zentrale Botschaften: nie ungeschminkt rausgehen – always set the stage. (Karin Bauer, 17.2.2020)