Peter Handke kommt diese Woche zum Essen mit Alexander Van der Bellen in die Hofburg. Foto: REUTERS/Christian Hartmann

"Was für ein Tag! Ein 'geglückter' Tag – jedenfalls für die österr. Literatur, für die Literatur überhaupt": Mit diesen Worten hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen Peter Handke im Oktober zum Literaturnobelpreis gratuliert. Diese Woche wird der seit langem in einem Vorort von Paris lebende Schriftsteller in der Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg zu einem gemeinsamen Essen erwartet, wie der ORF berichtet. Die Einladung wurde im Jänner ausgesprochen.

In Abwesenheit erhielt der Autor indes am Samstag in Belgrad den Karađorđevo-Orden mit Stern erster Klasse für seinen außerordentlichen Einsatz für Serbien und die Serben verliehen. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić ehrte im Zuge des serbischen Staatsfeiertags mehrere Personen. Für seine proserbische Haltung im Jugoslawien-Krieg war Handke schon damals und erneut rund um die Verleihung des Literaturnobelpreises vergangenes Jahr kritisiert worden.

Passfrage wird noch geprüft

In Österreich hat zuletzt die für Kunst und Kultur zuständige Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) für Aufregung gesorgt, als sie erklärte, sie könne "die Entscheidung für den Nobelpreis an Peter Handke nicht wirklich nachvollziehen". Die Kulturszene kritisierte sie für solche Urteile.

Indes wartet das Land Kärnten laut ORF in der seit Monaten laufenden Prüfung, ob Handke noch österreichischer Staatsbürger ist, "noch auf mögliche Dokumente aus Serbien". Die Frage war aufgetaucht, nachdem bekannt geworden war, dass Handke 1999 einen jugoslawischen Reisepass bekommen haben soll.

Am Montag erscheint Handkes neues Buch "Das zweite Schwert". Darin zieht sein Erzähler los, um eine Journalistin aus Rache zu töten. Er erlebt unterwegs eine Verwandlung. (red, 17.2.2020)