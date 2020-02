Microsoft hat für die nächste Xbox "wagemutige" Ideen. Foto: Microsoft

Microsoft hat den vergangenen "Konsolenkrieg" ganz klar verloren. Die Playstation 4 verkaufte sich fast 109 Millionen Mal, während die Xbox One geschätzt auf weniger als die Hälfte kommt. Um diese Schmach nicht zu wiederholen, hat Microsoft "wagemutige" Ideen für ihre nächste Konsole. Dies gab Xbox-Chef Phil Spencer im Gamertag-Podcast bekannt. Konkret plant der Hersteller etwas, "was noch nie zuvor gemacht wurde".

Anfangs kein Fan gewesen

"Wenn wir uns ehrlich sind, sind wir hinsichtlich der aktuellen Generation nicht in der Position, in der wir sein wollten. Ich denke nicht, dass wir einen großen Einfluss auf den Markt haben, wenn wir einfach so weitermachen. Wir wollen etwas neues probieren", sagte Spencer in dem Gespräch. Der Xbox-Chef soll anfangs kein Fan von besagter Idee gewesen sein, die ihm aus der Marketing-Abteilung zugetragen wurde, nun steht er aber voll und ganz dahinter.

Xbox

Jede Entscheidung soll anders ausfallen

Offenbar plant Microsoft also eine gänzlich neue Marketing- und Werbestrategie. Jede Entscheidung, die bis zum Launch getroffen wird, soll im Gegensatz zu der Vergangenheit anders ausfallen. "Manche werden falsch sein, andere wiederum richtig ausfallen. Wir werden aber definitiv nicht kleinlaut vorgehen, sondern mutig bei all den Dingen sein, die wir in Zukunft geplant haben", führte Spencer ferner aus. Ob dieser Mut auch die Konsole selbst betrifft, wird sich weisen.

Was man bislang zur Xbox Series X weiß

Im Gegensatz zu Sony hat Microsoft bereits das Design ihrer nächsten Konsole gezeigt. Optisch erinnert diese vielmehr an einen Mini-PC, als an eine traditionelle Xbox. Gerüchteweise soll Microsoft eine All-In-One-Konsole mit sich bringen, bei der man sowohl Xbox-, als auch Windows-Spiele unter Steam und dem Epic Games Store nutzen kann. Als Hersteller der CPU und GPU fungiert AMD, eine SSD ist nun auch verbaut. Die Konsole soll zuletzt 4K-Auflösung und natives Raytracing mit sich bringen. (red, 17.2.2020)