Name, Geschlecht, Geburtsdatum und Adresse und - nicht zuletzt - die Überweisung von 150 Euro. Das ist alles, was Dr. med. Mathias Künlen benötigt für eine "Fernanalyse." Blutgruppe und Angaben zu Beschwerden sind im Kontaktformular auf der Webseite des Fernanalysten nur optional einzugeben. Die Webseite des Mediziners mit Ferndiagnose-Fähigkeiten - er ist nach eigenen Angaben Facharzt für Neurologie - verspricht: "Nach einigen Tagen erhalten Sie eine Mail mit allen Auswertungen und Empfehlungen." Wir merken an: so ein schlankes Labor, das wünscht sich mancher Arzt. Wichtig erscheint Künlen der Hinweis: "Es ist nur eine Analyse, keine Therapie." Die Folge eventuell danach bei einem persönlichen Termin, "energetisch-informatorische Störungen" könnten aber auch über Healing-Codes ausgeleitet werden.

Heilung per QR-Code

Healing-Codes sind eine recht kommode Medizin: "Die Behandlung geschieht auf energetisch-informatorischem Weg mittels QR-Codes mit darin verschlüsselten Informationen, die über Wasser eingenommen werden." Die QR-Codes gegen eine ganze Latte von Krankheiten und Beschwerden, kann man sich auf einer der Webseiten des Mediziners gegen eine kleine Heil-Gebühr generieren lassen: Der QR-Code gegen Tripper kostet 15 Euro, der Code gegen Reizdarm schlägt sich mit 19 Euro zu Buche, ebenso jener gegen Leberzirrhose. Schon im oberen Preissegment sind wir mit 39 Euro pro QR-Code bei Zahnfehlstellungen und Wechseljahrbeschwerden.

Einen QR-Code gegen Krebserkrankungen finden wir in Dr. Künlens QR-Labor nicht. Zur Behandlung lädt Dr. Künlen in dem Fall in seine Praxis südlich von München. Eine Anfrage zu einer "alternativmedizinischen Begleitung" bei einem Darmkarzinom beantwortet der Mediziner prompt per Mail und plaudert bei der Gelegenheit salopp über die Ursache für den Krebs.

QR-Codes gegen Krankheiten. Foto: https://www.istockphoto.com/nastco

Darmkrebs, weil die Vorfahren Syphilis hatten?

"Tumore sind aus energetisch-informatorischer Sicht das Resultat einer jahre- oder gar jahrzehntelang bestehenden energetischen Störung. Zu den Ursachen zählen hier die Miasmen von Syphilis oder Gonorrhoe."

Die "Informationen" für Darmkrebs kämen Künlens Analyse nach von unseren Vorfahren, die an Syphilis oder Tripper erkrankt waren. Künlen empfiehlt dem Anfrager die "Fernanalyse" oder eine Sitzung in der Praxis: Dauer eine Stunde, 250 Euro koste der Spaß, sie seien bar mitzubringen, betont unser Vertrauensarzt.

In einem weiteren Mail lüftet Künlen das Geheimnis seiner Heilkunst: Er arbeite ausschließlich mit "Operationen in der Aura", die "karmischen Störungen" unserer Vorfahren leite er dabei aus. "Aurachirurgie" - das war uns bislang als Spielzeug von Energetikern und Heilpraktikern bekannt. Bei einem Kongress der Aurachirurgen im Jahr 2018 erläutert Künlen unter anderem, woran Männer, die mit ständigem Harndrang zu kämpfen haben, wirklich leiden: "Es war das karmische Muster der Pfählung im Vorleben." Bei seinen Eingriffen hebe Künlen die Männer aurachirurgisch-imaginär "vom Pfahl runter", auf dem man die Urahnen offenbar gesteckt hatte.

Auch österreichische Ärztin bietet Aurachirurgie an

Bei der Aurachirurgie wird mit Skalpell und ähnlichem in der Aura rund um unseren Körper herumgefuchtelt und es wird Stein und Bein geschworen, dass das in den Organen im Körperinneren seine Entsprechung findet. Die feinstoff-invasive Methode wird auch in Österreich nicht nur von übermotivierten Heilpraktikern und Energetikern angeboten, sondern auch von Medizinern. In Wien empfiehlt die Allgemeinmedizinerin Eva Polleres Aurachirurgie unter anderem bei Depressionen, Atemwegserkrankungen und Darmbeschwerden. (Christian Kreil, 25.2.2020)

