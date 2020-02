Biomilch ist ab dann in Flaschen mit einem Aufschlag von 22 Cent Pfand erhältlich

Die Milch von Ja! Natürlich wird so wie auch jene von Spar Natur pur ab März in Pfandflaschen verkauft. Foto: Christian Dusek

Milch in Mehrwegglasflaschen ist ab März sowohl bei Rewe als auch bei Spar erhältlich, gaben die beiden Unternehmen am Montag in kurz aufeinanderfolgenden Aussendungen bekannt.

"Seit dem ersten Tag war es unser erklärtes Ziel, möglichst bald auf ein Mehrwegsystem umstellen zu können. Möglich ist dies nur durch das flächendeckende Rückgabesystem unserer Handelsfirmen", erklärte Ja!-Natürlich-Geschäftsführerin Martina Hörmer.

Der Preis wird sich an jenem der Einwegflasche orientieren, das Pfand 22 Cent pro Flasche betragen. Bis zum Start im März seien die Wasch- und Abfüllanlagen betriebsbereit – ursprünglich war die Pfandflasche bereits für Herbst 2019 angekündigt worden. Bereits jetzt liegt der Anteil der in Glasflaschen verkauften Milch von Ja! Natürlich bei fast einem Viertel. Zu kaufen gibt es die Milch in Pfandflaschen bei Billa, Merkur, Adeg und Sutterlüty.

Auch Konkurrent Spar hat die Wiedereinführung von Mehrwegmilchflaschen ab 2. März angekündigt. Nach einer Testphase habe sich die Molkerei Berglandmilch, die die Milch der Spar-Eigenmarke Natur pur (wie auch jene von Ja! Natürlich, Anm.) abfüllt, entschlossen, auf Mehrweg umzustellen. Erhältlich wird die Mehrwegflasche in allen Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkten sein, das Pfand ebenfalls 22 Cent betragen.

Da die Flaschen von Rewe und Spar aus derselben Abfüllanlage von Berglandmilch kommen, wird auch die Rückgabe von Flaschen bei der jeweils anderen Supermarktkette möglich sein. (red, 17.2.2020)