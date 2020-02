Ein Hotel in Island lädt Frauen ein, ihren Partnern am 29. Februar einen Heiratsantrag zu machen. Dafür lockt es mit einer Gratis-Übernachtung und einer besonderen Kulisse

Normalerweise kostet ein Aufenthalt im Hotel Rangá in der Nähe von Reykjavík mehrere hundert Euro pro Nacht. Am 29. Februar 2020, also am kommenden Schalttag, können dort einige Glückliche aber kostenlos einchecken. Es gibt nur eine kleine Bedingung: Das Angebot richtet sich an Frauen, die bereit sind, ihrem Partner während des Kurzurlaubs einen Antrag zu machen.

Frauen, traut euch!

Die Idee dahinter kommt von einer bestimmten Tradition: An Schalttagen durften Frauen schon früher ausnahmsweise den Männern einen Antrag machen, und nicht umgekehrt. Auch wenn das heute an allen anderen Tagen genauso möglich wäre, gehen doch noch häufiger die männlichen Partner auf die Knie. Das Hotel Rangá will Frauen deshalb bestärken, die Rollen zu tauschen und den 29. Februar für die große Frage zu nützen.

Romantische Schützenhilfe

Die kostenlose Übernachtung im exklusiven Hotel ist aber nicht alles, was das Hotel den heiratswilligen Frauen dafür bietet. In einem Interview mit dem Reisemagazin "Travel + Leisure" bietet das Team außerdem an, den Antrag zu etwas ganz Besonderem zu machen – zum Beispiel vor der magischen Kulisse eines gefrorenen Wasserfalls oder während eines Flugs mit einem Helikopter.

Kurzentschlossene vor

Frauen, die tatsächlich den Schalttag nützen wollen, um ihrem Liebsten einen Antrag zu machen, können das Hotel Rangá via E-Mail kontaktieren. Ob noch Gratis-Betten frei sind, ist aber nicht bekannt. (Antonia Rauth, 18.2.2020)