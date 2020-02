Links der alte und rechts der neue Sonic. Foto: Paramount

Der Sonic-Film hat einen ordentlichen Wandel hingelegt. Der erste Trailer brachte den Machern einen Shitstorm ein. Viele Fans kritisierten das Aussehen des blauen Igels. Regisseur Jeff Kowler reagierte daraufhin auf die massive Ablehnung und kündigte eine Verschiebung des Films an, die dafür genutzt werden sollte, um das Aussehen zu überarbeiten.

Neu ... Paramount Pictures

Erfolgreichster Start aller Zeiten

Nun ist Sonic the Hedgehog voll eingeschlagen, wie The Hollywood Reporter berichtet. So konnte keine Videospiele-Verfilmung je einen besseren Start hinlegen. Auch Detective Pikachu wurde geschlagen. In den ersten drei Tagen spielte der Film nämlich 57 Millionen Dollar ein. Beim Film mit der Nintendo-Figur wurden immerhin 54,3 Millionen Dollar erzielt.

... und alt. MovieAccessTrailers

Weltweit mehr als 100 Millionen Dollar eingespielt

Weltweit soll Sonic the Hedgehog bereits 100 Millionen Dollar eingespielt haben. Wie WinFuture.de schreibt, ist dies angesichts des eher schwachen Februars durchaus beeindruckend. Auch in Österreich ist der Streifen mittlerweile verfügbar. Jim Carrey, James Marsden und Ben Schwartz verleihen den Hauptfiguren ihre Stimme. (red, 17.2.2020)