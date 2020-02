Harry Gregg (1932-2020)

Der britische Fußball trauert um Lebensretter und München-Held Harry Gregg. Der einstige Torhüter von Manchester United, der beim tragischen Flugzeug-Unglück der "Busby Babes" am 6. Februar 1958 unter anderen ein Baby sowie seine Teamkollegen Bobby Charlton und Jackie Blanchflower aus dem Wrack holte, starb im Alter von 87 Jahren. Das gab die "Harry Gregg Foundation" auf Facebook bekannt.

Gregg sei im Krankenhaus friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen, hieß es in der Mitteilung. Der frühere nordirische Nationalspieler, mit einer Ablösesumme von 23.500 Pfund einst teuerster Keeper der Welt, sprach immer sehr zurückhaltend von seiner Heldentat in München. "Wenn das alles wäre, was mein Leben ausmachte, hätte ich nicht viel erreicht", sagte er bei der Gedenkfeier 2018. (sid, 17.2.2020)