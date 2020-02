FPÖ-Parteichef Norbert Hofer schießt wieder gegen die GIS – Unterstützung bekommt die Partei jetzt doch wieder von der "Kronen Zeitung". Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Auf FPÖ-TV deutete Parteichef Norbert Hofer bereits Ende Jänner an, was jetzt in der "Kronen Zeitung" Schlagzeile macht: "FPÖ entdeckt wieder die direkte Demokratie. Volksbegehren zu ORF-Gebühren", titelte das Kleinformat am Montag. Im Blattinneren wird über Pläne der FPÖ berichtet, das Volk zur GIS zu befragen.

Hofer kündigte auf Twitter eine "große Infooffensive zur GIS" an. Mit der Partei wolle er "alle Medienkonsumenten im Detail darüber informieren, wie man sich die Gebühren ersparen kann ...".

Nach jahrelangen GIS-Attacken plötzlich Verständnis

Die "Krone" zeigte nach jahrelangen GIS-Attacken nach Ibiza 2019 plötzlich Verständnis für einen gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk – in einem Herausgeberbrief von Christoph Dichand.

Hintergrund: Im Mai veröffentlichten "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" das Ibiza-Video mit dem damaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und dem damaligen FPÖ-Klubchef Johann Gudenus. Strache schlägt in dem im Sommer 2017 auf Ibiza heimlich aufgenommenen siebenstündigen Video einer angeblichen russischen Oligarchennichte vor, die "Krone" sowie einen ORF-Sender zu übernehmen und auf FPÖ-Linie zu bringen, um die Nationalratswahl zu gewinnen. Die "Krone"-Führung sah nach Straches Übernahmeideen rot und ließ die FPÖ in ihrer Gunst fallen. Damit verbunden war eine inhaltlich strikte Gegenposition zur Position der Freiheitlichen.

Neuer Anlauf der FPÖ

Für die FPÖ ist der Vorstoß ein neuer Anlauf. In der Regierung mit der ÖVP drängten die Freiheitlichen, die Gebühren abzuschaffen, der ORF sollte aus dem Bundesbudget finanziert werden.

2018 schaffte ein Volksbegehren der CPÖ gegen die ORF-Gebühren 320.239 Unterschriften. FPÖ-Chef Hofer war auf STANDARD-Anfrage nicht erreichbar. (prie, 17.2.2020)