Seit der Landtagswahl verfügt die SPÖ über eine absolute Mandatsmehrheit im burgenländischen Landtag. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Eisenstadt – Der burgenländische Landtag hat bei seiner konstituierenden Sitzung am Montag Hans Peter Doskozil (SPÖ) als Landeshauptmann wiedergewählt. Für Doskozil und sein Regierungsteam stimmten 35 der 36 Abgeordneten, lediglich eine Stimme war ungültig. Erstmals in der Zweiten Republik gehören damit der Landesregierung ausschließlich SPÖ-Politiker an. Neben der SPÖ stimmen also auch ÖVP, FPÖ und Grüne für das Team.

Doskozil, der nach seiner Kür von Landtagsdirektorin Elisabeth Neuhold in den Sitzungssaal geholt worden war, nahm die Wahl an und legte anschließend das Gelöbnis auf die Landesverfassung ab. Danach überreichte ihm die Landtagspräsidentin die Bestellungsurkunde. Am Dienstag wird Doskozil in Wien von Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf die Bundesverfassung angelobt.

Doskozil hatte mit der SPÖ bei der Landtagswahl am 26. Jänner die absolute Mandatsmehrheit erreicht, die Sozialdemokraten halten 19 der 36 Mandate. Die ÖVP kommt auf elf Sitze, die FPÖ auf vier, die Grünen auf zwei.

Neue Landesregierung und Mandatare

Neben Doskozil gehören der neuen Landesregierung Astrid Eisenkopf als Landeshauptmann-Stellvertreterin sowie die Landesräte Christian Illedits, Daniela Winkler und Heinrich Dorner an. Zu Beginn der 22. Gesetzgebungsperiode waren zunächst die Landtagsabgeordneten angelobt worden. Anschließend wurde Verena Dunst (SPÖ) einstimmig als Landtagspräsidentin bestätigt. Georg Rosner (ÖVP) wurde mit den Stimmen der elf ÖVP-Mandatare zum Zweiten Landtagspräsidenten und Kurt Maczek (SPÖ) von den 19 SPÖ-Abgeordneten zum Dritten Landtagspräsidenten gewählt.

Bei der konstituierenden Sitzung waren 15 Mandatare neu im Landtag. Die Sitzung verfolgten von der Galerie aus auch Verwandte und Freunde der Regierungsmitglieder und Abgeordneten mit. Im Sitzungssaal hatten die Ehrengäste Platz genommen, darunter die früheren Landeschefs Hans Niessl und Hans Sipötz (beide SPÖ) sowie zahlreiche ehemalige Mandatare und Regierungsmitglieder. (APA, 17.2.2020)