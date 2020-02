Bis Mittwoch will Spaniens König Philippe sich mit zehn Parteivorsitzenden treffen, um die Möglichkeiten für eine regierungsfähige Mehrheit auszuloten. Foto: Reu

Brüssel – Belgiens König Philippe nimmt die Suche nach einer regierungsfähigen Mehrheit vorübergehend selbst in die Hand. Nachdem mehrere Unterhändler an der Aufgabe gescheitert sind, will der König bis Mittwoch zehn Parteivorsitzende zu Gesprächen empfangen.

Zu den Audienzen werden nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga vom Montag alle Chefs der im Parlament vertretenen Parteien außer dem rechtsgerichteten Vlaams Belang und der linken belgischen Arbeiterpartei erwartet.

Ohne Regierungsmehrheit

Seit die Koalition des heutigen EU-Ratspräsidenten Charles Michel im Herbst 2018 zerbrach, ist das Land ohne Regierungsmehrheit. Daran hat auch die Wahl vom 26. Mai 2019 nichts geändert. Weil sich die amtierende Regierung der liberalen Ministerpräsidentin Sophie Wilmès nur auf drei Parteien und 38 der 150 Abgeordneten im Parlament stützt, kann sie keine wirksamen Budgetentscheidungen treffen. Das verursacht zunehmend Schwierigkeiten. Derzeit strebt jedoch keine Partei ernsthaft Neuwahlen an.

Insgesamt sind seit der Wahl vom 26. Mai zwölf Parteien in der Abgeordnetenkammer vertreten, die zehn Fraktionen gebildet haben. 89 Niederländisch sprechenden Abgeordneten stehen 61 frankophone Parlamentarier gegenüber. Das Parlament ist auch deshalb so zersplittert, weil die Sprachgebiete getrennt abstimmen und die Parteien deshalb nicht im ganzen Land antreten. (APA, 17.2.2019)