Die Gespräche enden auch am Montag ergebnislos. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Verhandlungen.

Die Pflege- und Sozialarbeiter streikten in den letzten Wochen für kürzere Arbeitszeiten. Foto: APA/Helmut Fohringer

Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft haben auch am Montag keine Einigung gebracht, es wurden weitere Streiks angekündigt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Streit:





Frage: Warum sind die Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft besonders schwierig?

Antwort: Die langwierigen Verhandlungen sind keine Ausnahme. Bereits vergangenes Jahr benötigte man in der Branche sechs Runden, um zu einem Ergebnis zu kommen. Der größte Zankapfel ist die 35-Stunden-Woche, deren Einführung die Gewerkschaften GPA und Vida seit fünf Jahren fordern. Die Arbeitgeberseite – der Verband der Sozial- und Gesundheitsunternehmen (SWÖ) – lehnt das seit jeher kategorisch ab.

Frage: Wer ist vom Kollektivvertrag betroffen?

Antwort: Rund 125.000 Beschäftigte der privaten Pflege- und Sozialbranche, die in Organisationen wie der Volkshilfe und der Diakonie angestellt sind. Diese arbeiten nicht nur in der Altenpflege, sondern auch in der Drogensuchtberatung und der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern.

Frage: Was will die Gewerkschaft?

Antwort: Die Gewerkschaften beklagen die schlechten Arbeitsbedingungen. Emotionale Schwerstarbeit, psychische Gesundheit, familiäre Pflichten – das sei mit einem schlecht bezahlten Vollzeitjob nicht vereinbar.

Frage: Mit welchen Argumenten halten die Arbeitgeber dagegen?

Antwort: Die SWÖ verweist vor allem auf den Fachkräftemangel, der durch die Arbeitszeitverkürzung noch verschärft würde. Mit Gewinnmargen, die gegen null gehen, sei die Umsetzung einer 35-Stunden-Woche auch finanziell ein schwieriges Unterfangen.

Frage: Ist die 35-Stundenwoche ökonomisch sinnvoll?

Antwort: Darüber scheiden sich die Geister. Studien bestätigen zwar, dass durch Arbeitszeitverkürzungen Produktivitätszuwächse entstehen, diese den Lohnkostenanstieg aber nicht ausgleichen können. Frankreich liefert einen Präzedenzfall: Dort belaufen sich die Kosten seit der schrittweisen Einführung der 35-Stunden-Woche laut Analyse des Pariser OFCE-Instituts auf 0,15 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Arbeitszeitverkürzung hatte aber auch positive Effekte auf das Steueraufkommen und die Beschäftigungszahlen.

Frage: Geht es nur um die 35-Stunden-Woche?

Antwort: Nur indirekt. 70 Prozent der Beschäftigten in der Pflege- und Sozialbranche sind Teilzeitangestellte. Sie würden von der Arbeitszeitverkürzung vor allem durch höhere Löhne profitieren. Das Mehr als Freizeit wird zudem als Ausgleich für die psychischen Belastungen im Berufsalltag gesehen. Die Forderungen der Arbeitnehmer hängen aber nicht zwingend nur an der 35-Stunden-Woche: Generell gesagt, geht es ihnen um ein attraktiveres Arbeitsumfeld, Respekt und Anerkennung. (APA, tk, 18.02.2020)