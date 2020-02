David Alaba könnte mit 29 Jahren, also im besten Fußballer-Alter zu einem Top-Klub wechseln. Foto: imago images/Thomas Frey

Erst kürzlich feierte David Alaba sein zehnjähriges Jubiläum beim FC Bayern. Wie lange er noch beim deutschen Rekordmeister kickt, ist aber ungewiss.

Der 27-jährige ÖFB-Teamspieler schließt einen Wechsel nicht aus. Im Interview mit der "Daily Mail" wurde Alaba gefragt, ob er sich einen neuen Verein in der Premier League vorstellen könne. Dazu sagt Alaba: "Wir werden sehen. Im Moment denke ich nicht viel darüber nach. Aber ich kann mir vorstellen, in Zukunft woanders zu spielen." In dieser Saison spielt Alaba meist in der Innenverteidigung. Von 17 Spielen in der Bundesliga lief er nur er nur vier auf seiner Stammposition als linker Verteidiger auf. Grund genug für einen Wechsel im Sommer? "Die Premier League kenne ich sehr gut, weil ich sie in jungen Jahren immer verfolgt habe. Im Moment denke ich jedoch nicht wirklich über sie nach."

Alaba steht bei den Bayern noch bis Sommer 2021 unter Vertrag. Transfergerüchte gab es viele, zuletzt wurde er mit Chelsea und Barcelona in Verbindung gebracht. (red, 17.2.2020)