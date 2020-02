Die aufreizende Julie (Ludivine Sagnier) wirbelt durch den Alltag der Schriftstellerin Sarah (Charlotte Rampling) – "Swimming Pool", 23.00 Uhr, Servus TV.

Foto: Imago

19.40 REPORTAGE

Re: Polens schwarze Zukunft – Ein Land klammert sich an die Kohle Obwohl sie in ihrem Alltag durch das Heizen mit Kohle unter immensem Smog leiden, hängen viele Polen an dem schmutzigen Energieträger. Doch wenn Polen die Klimaschutzziele erreichen will, muss sich das Land von der Kohle lösen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Europas letzte Nomaden Rumäniens Waldkarpaten, die heiße Steppe Spaniens, die Inselwelt an der Küste von Wales, die Bergzüge im Süden Frankreichs, die alpinen Welten Tirols – diese Regionen haben eines gemeinsam: Die Fernweidewirtschaft bestimmt dort den Rhythmus des Lebens. Die letzten Nomaden Europas sind Wanderhirten, die mit Schaf- und Rinderherden durchs Land ziehen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAHLZEIT

Die Tricks der Lebensmittelindustrie: Schummelvollkorn, Pflanzendrinks und Co Sebastian Lege nimmt wieder die Tricks der Lebensmittelindustrie unter die Lupe. Dieses Mal geht es um: Tricks für mehr Volumen / Mogelpackung Vollkornbrot / Empfindliche Tropenfrucht: die Mango / Milchersatz-Produkte selbermachen? Bis 21.00, ZDF

21.05 MAGAZIN

Report Bei Susanne Schnabl geht es um die umstrittenen Eurofighter, einen Bürgerkonvent für Klimapolitik in Frankreich, die Lehre auf dem Prüfstand und die türkise EU-Politik. Im Studio zu Gast ist Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder und und Dartspieler Mensur Suljovic. Bis 22.50, ORF 1

22.00 REPORTAGE

An vorderster Front – Die Wahrheiten des Robert Fisk Afghanistan, Irak oder Syrien: Der britische Journalist Robert Fisk berichtet seit mehr als 40 Jahren über einige der gewaltvollsten und heikelsten Konfliktherde der Welt und schreibt heute für den Independent. Die Doku von Yung Chang ist eine Auseinandersetzung mit dem Selbstverständnis eines – häufig umstrittenen – Journalisten und mit der Methodik von Berichterstattung und Ethik. Bis 23.35, Arte

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Schwesternherz Die katholische Nonne Sr. Lucy Kurien lebt und hilft in Indien. Nach einem traumatischen Erlebnis beschließt sie, aus den Klostermauern auszubrechen, um näher an den Leuten zu sein. Ihr Ziel: der hinduistisch geprägte Norden Indiens. Bis 23.25, ORF2

23.00 OZON

Swimming Pool (F/GB 2003, François Ozon) Krimiautorin Sarah (Charlotte Rampling) und die junge Julie (Ludivine Sagnier) teilen sich ein französisches Landhaus. Die eine treibt es wild, die andere schreibt es auf – bis beide denselben Mann wollen. Bis 0.45, Servus TV

Original-Trailer zu "Swimming Pool". UniFrance