Die Meinungen ändern sich rasant in diesen Tagen. Noch vor einer Woche hatte die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer angekündigt, sie wolle ihre Nachfolge und die Frage der Kanzlerkandidatur in den kommenden Monaten klären. Die Aussicht auf einen langen, lähmenden Prozess sorgte jedoch für Unmut in der CDU und auch in der Schwesterpartei CSU.

Also führt AKK nicht nur diese Woche schon Gespräche mit den Kandidaten, sondern will den CDU-Gremien auch bereits am kommenden Montag einen Vorschlag präsentieren, wie es nun weitergehen soll. Als Erstes soll am heutigen Dienstag Ex-Fraktionschef Friedrich Merz dran sein, am Mittwoch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, tags darauf Gesundheitsminister Jens Spahn.

Eine definitive Zusage gibt es von keinem der drei. Alle lassen aber durchblicken, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen – am deutlichsten war Merz. Er hat die höchsten Zustimmungswerte, aber auch ein Problem.

"Nicht so wie vor 20 Jahren"

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder macht deutlich, dass er mit Merz nicht viel Freude hat. Zwar nannte Söder Merz in der Talksendung "Anne Will" nicht beim Namen – aber es war klar, wen er meinte, als er erklärte, es reiche nicht zu erklären: "Wir machen es jetzt einfach mal so wie vor 20 Jahren."

Auch eine zweite Aussage Söders ist deutlich auf den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden gemünzt: "Ich glaube, dass ein Bruch mit der Bundeskanzlerin nicht das Richtige ist. Wir haben schon eine große, starke Kanzlerin", so der CSU-Chef.

Merz hat Merkel immer wieder scharf kritisiert, zuletzt das Erscheinungsbild der Regierung "grottenschlecht" genannt. Er und Merkel können auch persönlich nicht miteinander, seit Merkel ihn im Jahr 2002 vom Fraktionsvorsitz verdrängt hat.

Allerdings hatte sich Merz bei einem Auftritt in der Vorwoche versöhnlicher gegeben und erklärt, man dürfe nicht vergessen, dass Deutschland heute eines der sichersten und wohlhabendsten Länder der Welt sei.

Merz, davon kann man ausgehen, traut sich alles zu. Doch es mehren sich die Stimmen in der CDU, die nicht alles auf eine Karte setzen wollen. "Es könnte ja auch sein, dass wir in den nächsten Tagen uns darum bemühen, ein Team zu bilden, in dem die Stärken aller drei Bewerber zur Geltung kommen", sagt Thomas Strobl, Landeschef von Baden-Württemberg und Vizechef der Bundespartei.

Keinen zweiten "Zirkus"

Auch Gesundheitsminister Spahn erklärt: "Es gibt ein hohes Bedürfnis bei unseren Wählern und unseren Mitgliedern, dass wir das im Team und mit viel Verantwortungsbereitschaft regeln."

Dahinter steckt die Sorge vor einer tiefen Spaltung der Partei, wenn die drei Kandidaten gegeneinander antreten und es auf eine Kampfabstimmung wie beim Parteitag 2018 in Hamburg hinausläuft. Damals hatten sich ja Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn dem Votum gestellt.

Vizeunionsfraktionschefin Katja Leikert warnt in der Rheinischen Post vor einer Kampfkandidatur: "Was nicht geht, ist, dass das Lager des Unterlegenen dann wie nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer dreimal täglich die Autorität des neuen Vorsitzenden untergräbt. So einen Zirkus dürfen wir uns kein zweites Mal erlauben."

Krisengespräch in Thüringen

Eine Lösung wird auch im Bundesland Thüringen gesucht. Dort stand am Montag ein Krisengespräch von CDU, Linke, SPD und Grünen auf dem Programm. Bodo Ramelow (Linke) möchte sich Ende Februar zum Ministerpräsidenten einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung wählen lassen.

Doch er will nur antreten, wenn ihm das Schicksal des FDP-Mannes Thomas Kemmerich erspart bleibt. Der war am 5. Februar zum Entsetzen vieler mit Stimmen der FDP, CDU AfD zum Regierungschef gewählt worden und ist auch wieder zurückgetreten. Ramelow braucht in den ersten beiden Wahlgängen 46 Stimmen, verfügt aber nur über 42. Er hat Angst, dass nur die AfD noch zusätzlich für ihn stimmt. Dann wäre auch er ein von Gnaden der AfD gewählter Regierungschef.

Also versucht er die CDU ins Boot zu holen. Deren Thüringer Generalsekretär Raymond Walk sagt, es könne keine aktive Wahl geben, "das gehört zu unserer DNA in der CDU, das ist ausgeschlossen". Allerdings könnte sich die CDU im dritten Wahlgang enthalten – und Ramelow wäre dann mit einfacher Mehrheit gewählt. (Birgit Baumann aus Berlin, 17.2.2020)