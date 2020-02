Die österreichische UBM AG übernahm kürzlich das bereits in Bau befindliche Projekt FAZ Tower in der Frankfurter Europaallee zu 75 Prozent (der Rest verblieb bei einem der beiden bisherigen deutschen Projektpartner). Bis 2022 entsteht südlich der Messehallen ein Büroturm mit 18 Stockwerken und 27.300 m² vermietbarer Fläche, die nach der Fertigstellung vollständig an die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vermietet werden.