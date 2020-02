FPÖ-Parteichef Norbert Hofer schießt wieder gegen die GIS – Unterstützung bekommt die Partei jetzt doch wieder von der "Kronen Zeitung". Foto: APA/Techt

Hier sind die Mediennews vom Montag:

FPÖ nimmt neuen Anlauf gegen GIS – Mit Unterstützung der "Krone": Infooffensive, "wie man sich die Gebühren sparen kann"

"Im Zentrum" zur ewig frischen Causa Eurofighter: Airbus kennenlernen – Die wahren Hintergründe des geplatzten Gesprächsangebots sind ein Rätsel

Türkis-grüne Regierung kann FPÖ-Mann Steger als Stiftungsratschef zementieren – Regierung muss nicht alle Parteimandate neu besetzen lassen – und könnte nur Jetzt-Vertreterin durch Grüne ersetzen

CDU-Politiker Friedrich Merz hält herkömmliche Medien für verzichtbar – "Wir brauchen die nicht mehr", erklärte Merz. Der Deutsche Journalistenverband reagiert mit Empörung

Martinis am Hydraulikklo: "Grace and Frankie" auf Netflix – In der neuen Staffel geht’s mit dem Aufstehen schwer, daher ist jetzt das umgekehrte Plumpsklo dran

ORF hat bei "Freud" gegenüber Partner Netflix die Nase vorne – zu sehen ab 15. März

Neubau: ORF legte Grundstein für Ö1, Ö3 und neuen Newsroom – Die Betriebsaufnahme für den "Mediencampus" ist für 2022 geplant. Die Kosten sind mit gut 300 Millionen Euro veranschlagt

TV-Tipps für heute: Rio Grande, Weißer Terror, Thema – Polartag & Polarnacht, Ciao Trostlosigkeit, Kulturmontag: Zurück in die Zukunft und Epsteins Nacht

Wir wünschen euch noch einen schönen Abend!