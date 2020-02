Die ehemalige Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte im Bildungsministerium, Susanne Wiesinger, hat mit ihrem Buch über Bildungspolitik wieder einen Hit gelandet. Tagelang wurde in Medien über wenig anderes diskutiert als über Wiesingers Kritik an dem Einfluss der Parteibuchwirtschaft in den österreichischen Schule. Zuvor hatten schon ihre Thesen über den islamischen Kulturkampf, der laut ihrer Darstellung in den Klassenzimmern stattfindet, für ähnlich viel Wirbel gesorgt.

Was sind die Lehren aus diesen Debatten? Sind Parteibuchwirtschaft und Kulturkampf wirklich die zentralen Probleme an unseren Schulen – und was kann die neue Regierung tun, damit weniger Schülerinnen und Schüler abgehängt zurückgelassen werden?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei ist neben Susanne Wiesinger die Bildungssprecherin der Grünen, Sibylle Hamann, die sich seit Jahrzehnten mit Bildungspolitik beschäftigt.

Stellen Sie Ihre Fragen

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Haben Sie Fragen an Wiesinger, Wünsche an die Grünen in der Bildungspolitik: Posten Sie einfach hier im Forum drauf los, die spannendsten Posts wollen wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen ist der Talk ab Donnerstagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 17.2.2020)