Der Frachter wurde 2018 südöstlich der Bermudas im Atlantik aufgegeben. Was mit ihm nun passiert, ist noch unklar

Der Name MV Alta klingt zwar weniger mysteriös als Black Pearl, dennoch hat der Frachter eine spannende Geschichte. Foto: AP/Irish Coast Guard

Dublin – Üblicherweise tauchen Geisterschiffe in aufwendigen Hollywood-Produktionen wie "Fluch der Karibik" auf. Doch nun schreibt Irland ein eigenes kleines Stück Geisterschiff-Geschichte. Ein 77 Meter langes Frachtschiff, das vor fast eineinhalb Jahren evakuiert wurde, ist an der irischen Küste gestrandet.

Es wurde in Ballycotton unweit Corks im Süden der Insel entdeckt, wie die irische Küstenwache mitteilte. Die zehn Besatzungsmitglieder seien schon im September 2018 von der US-Küstenwache gerettet worden. Laut einem Bericht des "Irish Examiner" trieb der Sturm Dennis, der die Britischen Inseln am Wochenende heimsuchte, die MV Alta an die Küste. Entdeckt wurde sie von einem Jogger.

2.000 Kilometer südöstlich von Bermuda

Zum Zeitpunkt seiner Evakuierung 2018 befand sich das unter tansanischer Flagge fahrende Schiff laut früheren Berichten gut 2.000 Kilometer südöstlich von Bermuda. Es war demnach auf dem Weg von Griechenland nach Haiti wegen technischer Probleme manövrierunfähig geworden. Zum Zeitpunkt der Rettung verweilte die Crew bereits drei Wochen auf dem Schiff. Nahrungs- sowie Wasserbestände näherten sich einem Ende. Zuletzt wurde es im vorigen Jahr in der Mitte des Atlantiks gesichtet.

Das Schiff wurde in den 1970er-Jahren gebaut und hatte dem Medienbericht zufolge seither sechs verschiedene Eigentümer. Alle sechs weisen die Verantwortung für den Frachter von sich.



Herausforderung für Behörden

Für die irischen Behörden wird das Schiff nun zur Herausforderung. Denn was mit dem Wrack jetzt passiert, ist den Berichten zufolge noch unklar. Experten wollen aber offenbar in erstere Linie klären, ob bzw wie stark der Frachter beschädigt ist.

"Ich habe noch nie so ein großes Schiff stranden sehen. Das ist sehr selten", sagt ein Manager der irischen Seerrettung. Es sei überdies fast ein Wunder, dass keiner der lokalen Fischer das Schiff entdeckte, bevor es an die Küste getrieben wurde. (APA, red, 18.2.2020)