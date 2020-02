Service

Karte: Der Standard

Ausgangspunkt:

Sadnighaus (1.876 m) im Astental

Anreise:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Bus bis Mörtschach im Mölltal (z. B. von Lienz oder Spittal/Drau), weiter mit dem Shuttle-Service des Sadnighauses (nach Voranmeldung: +43 (0)4825 20050).

Mit dem PKW: von Mörtschach auf schmaler Bergstraße über Mörtschachberg hinauf ins Astental (rd. 10 km; im Winter oft knifflig zu befahren, ev. Schneeketten!).

Aufstieg zum Stellkopf:

Vom Sadnighaus am Fahrweg entlang der Sommermarkierung quer über die Hänge nach Nordosten aufsteigen. Vorbei an der Sitschalm, über einen Graben und oberhalb der Kröllalm (1.961 m) vorbei. Nun die steilen Südosthänge unter der Stellhöhe (nicht zu verwechseln mit dem Stellkopf!) nach Nordosten queren, bis man das kleine Tälchen erreicht, das von den Rudenböden zum Astner Moos hinunterzieht. Diese Querung nach der Kröllalm sollte man nur bei sicheren Schneeverhältnissen angehen – Achtung auf die Steilhänge oberhalb, v. a. bei Tageserwärmung! Danach entlang des besagten Tälchens nach Nordosten bergauf – zuerst meist leicht links des Grabens, dann eher knapp rechts von ihm. Im weiten Linksbogen über die flacheren Rudenböden, dann über steilere Hänge nach Nordwesten ins Butzentörl (2.724 m). Dort rechts und am Rücken – oder etwas nach links in die Flanke ausweichend – auf den Stellkopf (2.852 m).

Aufstiegsvariante Stellkopf:

Erscheint die steile Hangquerung nach der Kröllalm nicht sicher genug, bietet sich folgender Tourenauftakt an: Vom Sadnighaus kurz bergab in den Boden mit dem Astner Moos – flach hinüber zur Auernigalm / Bartleralm – dort nordöstlich ins Tälchen Richtung Rudenböden "einfädeln", unter der Kröllalm vorbei und weiter wie oben.

Abfahrt vom Stellkopf:

Entlang der Aufstiegsroute.

Variante Krahköpfe:

Vom Stellkopf bis auf die obersten Rudenböden (ca. 2.600 m) abfahren – leicht ansteigend zum Krahkopf-Südwesthang queren (zwischen ein paar Felsblöcken hindurch) – über ihn nach oben – zuletzt links auf den Westgipfel (2.844 m), rechts auf den Ostgipfel (2.842 m). Abfahrt über den Krahkopf-Südwesthang in die Rudenböden, ab dort auf der Stellkopf-Route zurück zum Sadnighaus.

Anforderungen: Hochalpine Skitour, Harscheisen oft angenehm. Gute Kondition und Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr nötig – insbesondere bei der Hangquerung am Fuß der Stellhöhe (Kröllalm), am Hang ins Butzentörl und auf den Gipfelhängen von Stellkopf und Krahköpfen. Bei hohen Temperaturen früher Aufbruch anzuraten!

Einkehr: Sadnighaus am Ausgangspunkt.

Karte: Alpenvereinskarte Nr. 42 ("Sonnblick")

Webcams: Sadnighaus, Burgstalleralm