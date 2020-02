Ab 27. Februar auf Puls 24 mit einer eigenen Talkshow aktiv: Rudi Fußi. Foto: Puls 24/Fellner

Wien – Der Privat-TV-Sender Puls 24 holt Rudi Fußi mit einer eigenen Sendung auf den Bildschirm: Unter dem Titel "Bussi Fussi" präsentiert der Politikberater, Kabarettist und Unternehmer ab 27. Februar immer donnerstags um 21.20 Uhr eine Late-Night-Show. Den Beginn mache "ein politsatirischer Rückblick, nach einem Einzelinterview diskutiert Fußi mit spannenden Gästen aktuelle Themen", hieß es am Dienstag in einer Aussendung von Puls 24.

"Informativ, goschert, witzig und vor allem so offen und direkt wie keine andere Sendung, das ist mein Maßstab", lässt Fußi selbst zu seiner Sendung wissen. Er wolle sich nicht auf Quotenziele festnageln lassen: "Ich will nur die Romy 2021, alles andere ist wurscht. Danach bin ich unter gewissen Bedingungen bereit, den Parteivorsitz der SPÖ zu übernehmen", so Fußi in der Puls-24-Aussendung.

Fußi war unter anderem für die SPÖ politisch aktiv, bevor er 2012 in einem öffentlichen Brief seinen Austritt aus der Partei bekanntgab. Mit Gerald Fleischhacker entwickelte er das Kabarettprogramm "Rudi Fußi – Jetzt rede ich! Ein Politikberater packt aus". Bei Puls 4 moderierte er ab Mai 2017 die Talkshow "Fußi will streiten". (red, 18.2.2020)