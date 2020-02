Michael Ludwig hält am Dienstag seine Rede für Wien. "Spannend" soll diese laut Twitter-Account der Wiener SPÖ werden. Über den Inhalt ist wenig bekannt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Wiener SPÖ startet am morgigen Dienstag quasi offiziell ins heurige Wahljahr. Der Vorsitzende der Landespartei, Bürgermeister Michael Ludwig, lädt für die Mittagsstunden zur Veranstaltung "Entschlossen für Wien". In der Eventlocation K47 am Franz-Josefs-Kai wird der Stadtchef dabei das Wort ergreifen – und wohl inhaltliche Schwerpunkte für die kommenden Monate darlegen.

Konkrete Details werden noch nicht verraten, lediglich dass es sich um eine "spannende Rede" handeln werde, wurde via Twitter verbreitet. Zeitgleich mit dem Auftritt wurde auch eine Kampagne gestartet, die etwa das Thema Gleichberechtigung zum Gegenstand hat. Auch eine Tour durch die Bezirke haben die Wiener Roten angekündigt.

In Wien finden heuer Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen statt. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Obwohl Ludwig sich bereits mehrfach für Wahlen im Herbst ausgesprochen hatte, halten sich Gerüchte über einen vorgezogenen Wahltermin hartnäckig. (APA, 18.2.2020)