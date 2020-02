Berlin – Der frühere deutsche Umweltminister und aktuelle Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich ins Rennen um den CDU-Vorsitzend gebracht. Die Partei bestätigte den Eingang eines Schreibens, in dem er seine Kandidatur bekanntgab. Die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wollte im Tagesverlauf erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten aufnehmen.

Als Ersten trifft sie Friedrich Merz und wird am Mittwoch auch mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn zusammenkommen. Mehrere CDU-Politiker plädierten unterdessen für eine Teamlösung im Rennen um den Parteivorsitz.

Röttgen begründet seine Kandidatur mit der Sorge um die Entwicklung seiner Partei. "Es geht um die Zukunft der CDU, und es geht um die christlich-demokratische Idee von der Zukunft unseres Landes."

Norbert Röttgen entwickelte sich vom Hoffnungsträger zur Persona non grata. Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Ehemaliger Hoffnungsträger

Es gab eine Zeit, da galt Röttgen als Mann der Zukunft in der CDU, als Kopf für die Öffnung hin zu neuen Wählern und neuen Themen. Als Umweltminister hatte er sich von 2009 bis 2012 das Image eines Vorkämpfers für den Atomausstieg und ambitionierten Klimaschutz erworben. Sein Spitzname war "Muttis Klügster", der feinsinnige Jurist gehörte zum direkten Umfeld von Kanzlerin Angela Merkel. Doch dann folgte der tiefe Fall.

Als Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen scheiterte er 2012 spektakulär. Fast 13 Prozentpunkte lagen zwischen seiner CDU und der SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft im bevölkerungsreichsten Bundesland. Der heute 54-Jährige bekam damals auch die Quittung dafür, dass er sich vor der Wahl nicht klar zu einem Wechsel nach Düsseldorf auch im Fall einer Niederlage bekannt hatte. Als er seinen Posten als Umweltminister einfach weiterführen wollte, warf ihn Merkel kurzerhand raus. Kurz danach verlor auch noch seinen Posten als CDU-Vize.

Nur noch Abgeordneter

Plötzlich war Röttgen nur noch einfacher Abgeordneter im Bundestag. Doch er rappelte sich wieder auf und übernahm 2014 den Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss. Seither ist er ein vielgefragter Experte für Außenpolitik, der für seine Russland-kritische Haltung und als Amerika-Freund bekannt ist. In der Union wurde er immer wieder als Kandidat für das Außenministerium gehandelt. Doch nach der Bundestagswahl 2017 fiel das Auswärtige Amt in den Verhandlungen über eine große Koalition an die SPD.

Ein mögliches Problem für die weitere Karriere Röttgens könnte seine Herkunft aus Nordrhein-Westfalen sein. Denn von dort stammen eine ganze Reihe von CDU-Spitzenpolitikern, die nach dem angekündigten Rückzug Kramp-Karrenbauers und Merkels etwas werden wollen. Und da es bei der Verteilung von Posten auch um den Regionalproporz geht, dürfte es für den Abgeordneten aus dem Rhein-Sieg-Kreis nicht einfach werden. (APA, red, 18.2.2020)