Die Preise werden am 23. April in 14 Kategorien vergeben

Raf Camora ist in der Kategorie Hip Hop/Urban sowie für den Song des Jahres und das Album des Jahres nominiert. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Am Dienstag wurden die Nominierungen für die diesjährigen Amadeus Austrian Music Awards bekanntgegeben. Der Preis der heimischen Musikszene wird am 23. April zum 20. Mal vergeben. An der Spitze der Nominierten stehen mit je vier Preischancen Bilderbuch und Seiler und Speer angeführt, dreimal gewinnen könnten Pizzera & Jaus und Raf Camora. Über die Nominierungen entschieden je zur Hälfte eine Jury bestehend aus mehr als 150 Experten sowie die Verkäufe im abgelaufenen Kalenderjahr. Wer die Preise bekommt, darüber kann für 13 Kategorien ab sofort online abgestimmt werden, nur der Lebenswerkpreis wird vom Veranstalter vergeben.

Dietmar Lienbacher, Präsident des heimischen Musikwirtschaftsverbands Ifpi, strich bei der Präsentation jedenfalls die Bedeutung der österreichischen Künstler hervor. "Ohne ihr kreatives Schaffen wäre das alles nicht möglich", verwies er auf die guten Zahlen des Musikmarkts, der 2019 zum dritten Mal in Folge ein Wachstum verzeichnete. Dementsprechend sei der Amadeus eine Möglichkeit, die "bunte, vielfältige und erfolgreiche österreichische Musikszene" zu feiern.

Hier die Nominierten in den wichtigsten Kategorien:

Song des Jahres

"Chaos", Mathea

"Ciao Baby", Wanda

"Herr Inspektor", Seiler und Speer

"Kaleidoskop", Pizzera & Jaus

"Puta Madre", Raf Camora feat. Ghetto Phénomène

RAF Camora

Album des Jahres

"20 Jahre DJ Ötzi – Party ohne Ende", DJ Ötzi

"Für immer", Seiler und Speer

"´S klane Glücksspiel", Voodoo Jürgens

"Vernissage My Heart", Bilderbuch

"Zenit", Raf Camora



Voodoo Jürgens

Live-Act des Jahres

Bilderbuch

EAV

Folkshilfe

Pizzera & Jaus

Seiler und Speer

jokebrothersproductions

Pop/Rock

Bilderbuch

Mathea

Pizzera & Jaus

Seiler und Speer

Wanda

Mathea

Schlager/Volksmusik

Die jungen Zillertaler

Die Seer

DJ Ötzi

Melissa Naschenweng

Nockis



Universal Music Austria

FM4-Award

Anger

Buntspecht

Lou Asril

Oehl

Yasmo & die Klangkantine

Yasmo Mc

Alternative

Buntspecht

Lou Asril

My Ugly Clementine

Pauls Jets

Voodoo Jürgens

redelsteiner

Electronic/Dance

Darius & Finlay

HVOB

Möwe

Parov Stelar

Wurst

conchitawurstVEVO

Hard & Heavy

Bloodsucking Zombies From Outer Space

Edenbridge

Our Survival Depends On Us

Russkaja

Turbobier

turbobier

Hip-Hop/Urban

Dame

Hunney Pimp

KeKe

Raf Camora

Yung Hurn

YUNG HURN OFFICIAL

Jazz/World/Blues

5/8erl in Ehr'n

Hans Theessink

Marina & The Kats

Wieder, Gansch & Paul

Wiener Blond & das Original Wiener Salonensemble

MARINA & THE KATS

(red, APA, 18.2.2020)