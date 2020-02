Rechnungspflicht in Deutschland eröffnet Wienern Wachstumsmarkt

Gründer Christopher Fuchs (links) zeigt dem Geschäftsführer der Kaffeebar Balthasar die App. Foto: ready2order

Das Wiener Start-up Ready2order hat pünktlich zum Start der Registrierkassenpflicht in Deutschland frisches Geld von Investoren eingesammelt. Neben Speedinvest aus Wien sei der deutsche Risikokapitalgeber Reimann Investors als Lead-Investor an Bord gekommen. Reimann Investors halte nun 13,5 Prozent der Firma, teilte "Trending Topics" am Dienstag mit. Die Kapitalrunde war fünf Millionen Euro schwer.

2015 gegründet

Ready2order war 2015 vor Einführung der Registrierkassenpflicht in Österreich gegründet worden. Die drei Gründer bringen mit mittlerweile 65 Mitarbeitern Kassensysteme auf Smartphones und Tablets zum Laufen. In Deutschland gilt seit 1. Jänner 2020 eine Rechnungspflicht. Die Österreicher sehen darin einen Wachstumsmarkt mit über einer Million kleinen und mittleren Unternehmen, die ihre Kassen aufrüsten müssen. (APA, 18.2.2020)