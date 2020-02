Osman Kavala 2014 in Brüssel. Foto: imago stock&people

Istanbul – Ein türkisches Gericht hat den Intellektuellen Osman Kavala und 15 weitere angeklagte, politische Aktivisten von allen Vorwürfen, die ihnen bezüglich der Gezi-Proteste 2013 zur Last gelegt wurden, freigesprochen. Die Richter in Silivri ordneten nach Angaben von Beobachtern zudem Kavalas Freilassung aus der Haft an.

Angehörige der Beschuldigten warten vor dem Gericht in Silivri. Foto: Reuters / UMIT BEKTAS

EGMR Urteil nicht umgesetzt

Kavala (62), der seit November 2017 in Untersuchungshaft saß, und den anderen Angeklagten wurde unter anderem ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte im Dezember Kavalas Freilassung gefordert. Die Türkei hatte das Urteil aber nicht umgesetzt.

Die friedlichen Proteste im Sommer 2013 richteten sich zunächst gegen die Bebauung des Gezi-Parks im Zentrum Istanbuls. Sie weiteten sich zu landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Politik des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aus. Die Regierung ließ die Proteste brutal niederschlagen. Nach Angaben von Amnesty International starben mindestens vier Menschen an den Folgen von Polizeigewalt. (APA, 18.2.2020)