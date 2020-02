Die Weltbevölkerung wird 2030 voraussichtlich auf 8,6 Milliarden Menschen anwachsen, und afrikanische Metropolen führen dieses Wachstum an. Schon 2017 ist man bei den Vereinten Nationen davon ausgegangen, dass das Bevölkerungswachstum hauptsächlich in neun Ländern stattfinden wird, darunter in fünf afrikanischen Ländern – Tansania, Kongo, Uganda, Nigeria und Äthiopien. Die 15 am schnellsten wachsenden Städte, alle in Afrika gelegen, werden ihre Einwohnerzahl bis 2035 voraussichtlich fast verdoppeln.

Afrika wächst so schnell aufgrund seines immens hohen Anteils junger Menschen: Über 75 Prozent der Bevölkerung des Kontinents sind jünger als 35 Jahre. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es mehr junge Leute.

Aufgelistet sind hier jene Städte, die in den nächsten 15 Jahren nach Schätzungen der Abteilung für Wirtschaft und Soziales der UN am schnellsten wachsen werden. Berücksichtigt werden dabei urbane Regionen mit mindestens 300.000 Einwohnern.