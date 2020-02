Der neue PR-Desk der APA. Foto: APA

Wien – Die Kommunikationsmarke der APA – Austria Presse Agentur hat eine neue digitale Plattform lanciert, die den täglichen Workflow von PR-Spezialisten abbilden soll. Der "PR-Desk" vereint als zentrale Oberfläche mit Einstiegs-Dashboard die Dienstleistungen von APA-Com, unter anderem also die Verbreitung von OTS-Aussendungen, Erfolgsmessung mittels Medienbeobachtung oder das aktuelle Tagesgeschehen sowie Brancheninfos und -termine zu im Blick zu behalten.

APA-Kundinnen und -Kunden können mit ihren bestehenden OTS-, Pressespiegel- oder AOM-Login-Daten mittels einmaliger zentraler Anmeldung direkt in die Plattform einsteigen. Unser Ziel ist ein durchgängiger, integrierter One-Stop-Shop, der Kommunikationsfachleute in all ihren beruflichen Anforderungen optimal unterstützt", erklärten Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS, und Klemens Ganner, Geschäftsführer APA-DeFacto, in einer Aussendung. (APA, 18.2.2020)