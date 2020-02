Michaela Bogner schreibt über die "Olivenöl-Revolution" in Italien – dazu gibt es zahlreiche Rezepte

Ein Liter italienisches Olivenöl im Supermarkt um zehn Euro? Gibt es, nur verdient es oft die Kennzeichnung als "natives Öl" nicht. Warum das so ist und warum es trotzdem so deklariert ist, das ist eine der Fragen, die die zertifizierte Olivenölverkosterin Michaela Bogner in ihrem Prachtband "SuperOlio" beantwortet.

Sie erzählt darin nicht nur über die Geschichte des Olivenöls, die gesundheitlichen Aspekte und die aktuelle Lage samt Bedrohung der Bäume durch das Xylella-Bakterium. Bogner hat auch eine Auswahl an Olivenölexperten interviewt, die die italienische "Olivenöl-Revolution" – eine massive Qualitätssteigerung – in den vergangenen Jahrzehnten begleitet haben.

Michaela Bogner SuperOlio

Eine neue Spitzenkategorie italienischer Olivenöle – gesünder und aromatischer als je zuvor

€ 41,10

978-3-667-11454-9

Delius Klasing Foto: Delius Klasing Verlag/Bogner

Da ist beispielsweise Andreas März, der Gründer des Genussmagazins Merum, das vordringlich Wein und Olivenöl zum Thema hat. Er kämpft selbst als Produzent in der Toskana seit Jahrzehnten für eine Verbesserung der Qualität des Öls und wettert gegen falsche Kennzeichnung und mangelhafte EU-Richtlinien. Giorgio Mori wiederum, ein Produzent von Ölmühlen, erzählt Spannendes über neue Technologien, die es erlauben, bessere Öle herzustellen, indem der Mahlvorgang verbessert wird. Und dass unterschiedliche Olivensorten auch verschiedene Temperaturen beim Verarbeiten vertragen oder eben nicht. Derer gibt es in Italien 540 – eine Auswahl der wichtigsten Sorten von Acolana Tenera bis Tonda Iblea wird im Buch auf drei Doppelseiten vorgestellt.

Natürlich finden sich in "SuperOlio" auch hilfreiche Tipps, was man beim Einkaufen von hochqualitativem Olivenöl beachten, wie man das Öl lagern sollte und welche Produzenten in Italien besonders empfehlenswert sind.

Rezepte

Ergänzt wird das alles durch ein umfangreiches Rezeptkapitel, das in zwei Teile gegliedert ist.Die Gerichte aus der mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten "Osteria di Passignano" sind für den "ambitionierten Hobbykoch" gedacht, während jene von Kochbuchautorin Cettina Vicenzino (zuletzt "Sizilien in meiner Küche") einfach und daheim nachkochbar sind.

Das reicht von Nudelgerichten (Orecchiette con broccoli e verza, Pasta mare e terra) über Hülsenfrüchte (Fave e cicoria, Insalata di lenticchie con nocciole, miele, rucola e uovo in camicia – s.u.) bis zu Desserts (Gelato alla ricotta con mermellata, extravergine e fior di sale).

Ein wirklich empfehlenswertes Buch für alle, die sich mit dem Thema Olivenöl näher beschäftigen wollen. (Petra Eder, 22.2.2020)

Ein Rezept aus dem Buch: