Genauso gut hätte er verlangen können, dass ich einen Marathon in Eliud Kipchoges Zeit renne. Oder schneller. Weil es nämlich egal ist, ob eine Aufgabe drei- oder vierfach unmöglich ist: Einmal "geht nicht" reicht aus. Und dass ich das, was mir Harald in den Plan geschrieben hatte, nie und nimmer derrennen würde, war mir klar, als ich Montagabend die "Training Peaks"-App anklickte: In die schreibt der Coach zu Wochenbeginn, was er für uns ausgeheckt hat.