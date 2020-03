Ob Hipster-Thema, spießige Einsiedelei oder eine Frage des knapper und teurer werdenden Wohnraums: Tiny Houses sind schon seit längerem in vieler Munde und halten sich hartnäckig als Lifestyle-Sujet und als architektonische Sonderlinge.

Auch in den Gefilden des Reisens, also als Mobilien, poppen kleine Bleiben immer öfter auf. Obwohl es in diesem Bereich nicht klar ist, ob es sich um einen Individualitätstrip, ein Do-it-yourself-Austoben oder eine Abkehr vom klassischen Hotelzimmer handelt, treibt die Gestaltung äußerst unterschiedlich gestalteter Unterkünfte bunte Blüten. Wunderbar studieren lassen sich diese im Buch The New Nomads – Temporary Spaces and a Life on the Move.

Idylle hat viele Gesichter: Zu einer Reihe von Kleinstbleiben gehört diese Mobilie des US-Künstlers Kevin Cyr. Foto: Kevin Cyr, Foto Max Yawney, The New Nomads, gestalten 2015

Die Publikation geht davon aus, dass die Generation Internet eigentlich sowieso kein Zuhause mehr braucht und zwischen Co-Working-Büro, Wohnwagen oder Hausboot unterwegs ist. Vor allem für die Kreativszene scheint das WLAN so manche Grenze ausradiert zu haben.

Minimod von Mapa. Foto Leonardo Finotti, The New Nomads, gestalten 2015

Tarnen und täuschen

Dass diese zumindest teilweise nomadische Generation nicht nur theoretisch existiert, zeigt das Buch auf fesche Weise und auf 224 Seiten mit Beispielen rund um den Globus. Formal und materiell sowie in Sachen Fantasie sind den hier versammelten Wohntypen und Multifunktionsobjekten so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Die Form des Containers findet sich ebenso wie jene eines Hühnereis, einer Kajüte oder eines Tipis. Auch eine als Felsbrocken getarnte Minigebirgshütte lässt einen die Augenbraue heben. Benötigte Infrastrukturen werden oftmals nicht versteckt, sondern tauchen als Designmerkmal auf.

Allen gemein ist ein Erscheinungsbild, das man als reziprok zum Reihenhaus bezeichnen könne. Man muss ja nicht überall mitmachen, aber anschauen kann man es sich mal. Lohnenswert! (Michael Hausenblas, RONDO, 12.3.2020)

"Diogene" von Renzo Piano für Vitra. Foto Vitra & Julien Lanoo, The New Nomads, gestalten 2015