27. 2. 2020: Leben ohne Plastik

Wie ein Leben ohne Plastik aussehen kann, erzählt Sandra Krautwaschl in ihrem Vortrag "Plastikfrei leben" in der Grüne-Erde-Welt in Pettenbach.

www.grueneerde.com





29.2. 2020: Arche Noah Saatgutfestival

Die Arche Noah feiert ihren 30. Geburtstag mit einem Saatgutfestival. Foto: Arche Noah/Doris Steinböck

Wer im Sommer reich ernten will, sollte beizeiten mit der Anzucht der Jungpflanzen beginnen. Zeitgerecht findet daher am Samstag das 1. Arche Noah Saatgutfestival im Albert-Schweitzer-Haus in Wien statt. Geboten werden Raritäten aus der Arche-Noah-Sammlung, von kleinen Betrieben und von Privaten, auch tauschen ist möglich. Zusätzlich wird auch Gartenfachliteratur sowie diverses Zubehör angeboten.

Arche Noah Saatgutfestival





29. 2. 2020: Designer-Sale

Im Wiener Shop "Burggasse 24" mit namensgleicher Adresse gibt es am Samstag 50 % auf ausgewählte Vintage-Stücke von Prada, Chanel und Gucci sowie auf Kleidung von Lazy Oaf und Astrid Deigner.

burggasse24.com





2. 3. 2020: Wein Burgenland Präsentation in der Hofburg





Rund 150 Winzerinnen und Winzer aus dem Burgenland präsentieren in der Wiener Hofburg ihre Weine. Als Gastregion ist die Wachau vertreten.

www.weinburgenland.at





Bis 16.8.: Photography Is A Language

Foto: Magnum Photos / Alec Soth ("Misty", aus der Serie: Niagara, 2006)

Die Bilder des amerikanischen Fotografen Alec Soth können als Fallstudien der US-Gesellschaft gelesen werden. Zum ersten Mal sind seine Fotoserien nun in Österreich zu sehen. Das Kunsthaus Wien widmet ihm eine Einzelausstellung. – läuft vom 28. 2. bis zum 16. 8. 2020.

Die Ausstellung "Photography Is A Language" läuft vom 28. 2. bis zum 16. 8. 2020. www.kunsthauswien.com





Ab Sofort: Rimowa-Shop

In der Salzburger Getreidegasse 45 hat der Gepäckproduzent Rimowa seinen ersten Shop eröffnet.

www.rimowa.com





bis 18. 3. 2020: Ausstellung

Anna Breit zeigt ihre Fotografien in der Galerie Improper Walls (in der Reindorfgasse 42 im 15. Bezirk) unter dem Titel "Teens (in their rooms)".

www.improperwalls.com





Bis 18. 3. 2020: Ausstellung

Zu sehen im Wien-Museum Musa (in der Felderstraße 6–8 im ersten Bezirk): Sebastiano Sings Fotografien unter dem Titel "Disco Desires".

www.wienmuseum.at

