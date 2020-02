Den Grünen fehlt ein Pilz

Von Fabian Schmid

Peter Pilz ist jemand, der komplexe Sachverhalte auf knackige Sager herunterbrechen kann – und der bereit ist, mit der Faust auf den Tisch zu hauen, wenn ihm etwas gegen den Strich geht. Genau so jemand fehlt den Grünen momentan. Werner Kogler und Sigrid Maurer haben offenbar so viele Waschgänge mit Weichspülmittel durchlaufen, dass sie sich öffentlich wie eine Kuscheldecke an die ÖVP anschmiegen. Und auch die grünen Ministerinnen pflegen einen "kooperativen" Stil, um das freundlich zu formulieren.

Gerade in der Causa Eurofighter wird man so mit der ÖVP auf keinen grünen Zweig kommen. Eher auf einen türkisen, der so aussieht: Ein bisschen pseudo-wütenden PR-Sprech verbreiten ("Wir müssen einen Gang höher schalten!"), bevor man die Angelegenheit unter den Teppich kehrt. Wie so oft in den vergangenen Jahren. Denn ernsthafte Aufklärung hat das Potenzial, in das einst schwarze Herz der ÖVP vorzustoßen.

Mit einem Peter Pilz an ihrer Seite zwingen sich die Grünen selbst, das nicht zuzulassen. Die Expertise des langjährigen Abgeordneten ist in dieser Causa nicht abzustreiten – ebenso wenig sind es seine Verdienste. Pilz hat das Briefkastennetzwerk rund um Vector Aerospace entdeckt; ebenso die Tonbänder voller Korruptionsfantasien einer Ex-FPÖ/BZÖ/Team-Stronach-Abgeordneten – und noch vieles mehr.

Pilz ist ein streitbegabter und Konflikte liebender Selbstdarsteller. Aber oft ist genau das, was Politiker in ihrer Tätigkeit auszeichnet, auch das, was sie als Kollegen oder Mitmenschen zu schwierigen Zeitgenossen macht. Pilz ist bei weitem nicht der Einzige, der in dieser Hinsicht über die Stränge schlägt – aber solche Persönlichkeiten gibt es bei allen anderen Parteien, natürlich auch bei den Grünen. Im Journalismus übrigens auch.