Eine stille Qualitätsprüferin (Alexandra Borbely) entdeckt in "Körper und Seele" eine erstaunliche Gemeinsamkeit mit einem Arbeitskollegen, Arte, 22.00 Uhr. Foto: Alamode Film

18.30 DOKUMENTATIONSREIHE

Inseln Italiens: Sizilien Einige der schönsten der über 200 Inseln des Landes zu erkunden ist das erklärte Ziel der dreiteiligen Serie. Den von drei Einheimischen begleiteten Anfang macht mit Sizilien die größte Insel des Mittelmeeres. Bis 19.20, Arte

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Die Nonne (La religieuse, F/D/B 2013, Guillame Nicloux) Die 16-jährige Suzanne wird im Frankreich des 18. Jahrhunderts gegen ihren Willen ins Kloster geschickt. Regisseur Guillame Nicloux zeigt sie in seiner Neuadaption von Denis Diderots Roman als moderne Heldin, die sich nicht brechen lässt. Bis 22.00, Arte

Trailer zu "Die Nonne". Camino Filmverleih

22.00 LIEBESPARABEL

Körper und Seele (Teströl és lélekröl, H 2017, Ildikó Enyedi) Der introvertierte Finanz direktor eines Schlachthofs (dargestellt von Géza Morcsányi) und eine scheue Qualitätsprüferin (Alexandra Borbély) entdecken, dass sie denselben Traum teilen. Eine unbeholfene Annäherung beginnt. Von der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi mit feinem Humor inszeniert und 2017 bei der Berlinale mit dem Goldenen Bären prämiert. Bis 23.55, Arte

20.15 KOMÖDIE

Zoolander (D/USA 2001, Ben Stiller) Neueinsteiger Hansel (Owen Wilson) macht dem regierenden "Male Model of the Year" Derek Zoolander (Ben Stiller) Konkurrenz. Außerdem geht es u. a. um ein Attentat auf den Premierminister von Malaysia und um die Suche nach dem Sinn des Lebens. Der Irrwitz in Stillers Komödie kennt keine Grenzen. Bis 21.55, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Venedig – Untergang auf Raten Im vergangenen November erreichte das Wasser in Venedig den höchsten Stand seit der verheerenden Überschwemmung im Jahr 1966. Ein mobiles Deichsystem zum Hochwasserschutz sollte bereits seit 2017 in Betrieb sein, doch zahlreiche Korruptionsfälle haben die Fertigstellung verhindert. Ohne Schutz vor den Fluten sind die Prognosen für Venedig düster. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Klimawandel – Krisen und Kriege Der Klimawandel gilt heute als eine der Hauptursachen für gesellschaftliche und militärische Konflikte. Hochrangige Mitarbeiter des US-Militärs, Klima- und Sicherheitsexperten analysieren Ereignisse wie den Syrienkrieg, die Entstehung des "Islamischen Staats" oder auch die Flüchtlingskrise vor diesem viel diskutierten Hintergrund. Bis 23.50, ORF 2

23.50 BÜRGERRECHTSDRAMA

Selma – Der Marsch zur Freiheit (USA 2014, Ava DuVernay) Noch Mitte der 1960er-Jahre wurde Schwarzen im Süden der USA immer wieder die Wahlregistrierung verweigert. Martin Luther King brach aus Protest mit Gleichgesinnten in Alabama zum Marsch von Montgomery nach Selma auf. Ava DuVernay bringt uns ein wichtiges Kapitel der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung als atmosphärisch dichtes Historiendrama näher. Bis 1.50, ORF 2

Trailer zu "Selma". KinoCheck