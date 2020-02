Das Finanzministerium vermutet Schwarzarbeit bei Auslieferern von Amazon. Foto: APA/AFP/INA FASSBENDER

Wien – Im Amazon-Paketzentrum in Großebersdorf kam es offenbar am Dienstag zu einer Großrazzia durch 63 Beamte der Finanzpolizei. Das berichtete die Presse in ihrer Onlineausgabe. Ziel der Operation soll aber nicht Amazon selbst gewesen sein, sondern die Subunternehmen, die das Ausliefern der Pakete übernehmen. Bei ihnen vermutet das Finanzministerium gewerbsmäßige Schwarzarbeit. Die Standortleitung von Amazon will offenbar voll mit den Behörden kooperieren.

Beanstandungen bei 49 Mitarbeitern, 185.00 Euro einkassiert

Die meisten der Fahrer die im Fokus der Ermittlungen stehen, seien, laut Finanzministerium, offiziell nur geringfügig angestellt. Mit beschlagnahmten Fahrerlisten hoffen die Behörden beweisen zu können, dass Schwarzarbeit stattfindet. Einige der Leiharbeitsfirmen zusammen stünden außerdem mit bis zu 385.000 Euro an offenen Steuern in der Schuld des Finanzamts.

Laut Kronenzeitung seien im Zuge der Razzia 174 Angestellte von 36 Firmen geprüft worden und es soll zu arbeitsrechtlichen Beanstandungen bei 49 Mitarbeitern gekommen sein. Zehn Firmen sollen außerdem um insgesamt 185.000 Euro gepfändet worden sein.

Amazon sagte gegenüber der Presse, man wolle sich dafür einsetzen, "dass unsere Lieferpartner ihre Mitarbeiter im Einklang mit geltendem Recht beschäftigen. Wir ergreifen unverzüglich Maßnahmen gegen Partner, die diese Erwartungen nicht erfüllen." Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sprach von einem "Beitrag für mehr Steuergerechtigkeit". (red, 18.2.2020)