Können Sie die Planeten richtig benennen? Foto: Getty Images/iStockphoto/alxpin

Pluto ist kein Planet mehr, schon klar. Dennoch feiert er diese Woche so etwas wie ein Jubiläum – am 18. Februar 1930 wurde der Himmelskörper im fernen Kuipergürtel am äußeren Rand des Sonnensystems entdeckt. Seit 2006 ist Pluto als Zwergplanet unterwegs – zur Aufregung vieler, doch auch wie ein User meint:

Wie gut kennen Sie sich aus, wenn es um unser Sonnensystem und die darin befindlichen Planeten – ausnahmsweise inklusive Pluto – geht?

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (aan, 21.2.2020)