Der legendäre TV-Entertainer schaut gern Serien und hebt am 22. Februar auf ORF 2 Archivschätze

Peter Rapp präsentiert ab 22. Februar auf ORF 2 Schätze des ORF-Archivs. Foto: APA / Herbert Neubauer

Peter Rapp hat ein Faible für die Serie "The Newsroom": "weil sie fachlich auf meiner Linie ist." In der HBO-Serie spielte Jeff Daniels zwischen 2011 und 2014 den Anchor einer bedeutenden Newsshow. Es ging ständig um heiße Scoops, Breaking News, oft um Ereignisse mit realem Hintergrund, etwa die Ergreifung Osama Bin Ladens, was Rapp fasziniert: "Alle, die dort arbeiten, sind hyperclever. Das ist alles sensationell und von der Diktion unglaublich gut."

Als Moderator, seit 1967 beim ORF, ist Rapp Original und wandelndes Lexikon gleichzeitig. Nach einjährigem Ruhestand meldet er sich mit der Archivsendung "Als wäre es gestern gewesen" am 22. Februar zurück.

Im Serienreif-Podcast mit Doris Priesching spricht er über "The Newsroom", erinnert sich an Höhepunkte seiner Karriere, etwa als "Hoppala"-Moderator oder als Ziel eines Messerwerfers, und schlägt in der Hitze des Gefechts sogar ein neues Format vor: "eine sexuelle Beratungssendung von einem 76-Jährigen, der als Unbeteiligter über Sex spricht." Viel Vergnügen beim Zuhören! (red, 20.2.2020)