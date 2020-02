Die Kassenreform werde nicht wehtun, versprachen ÖVP und FPÖ. Doch statt der versprochenen Finanzspritze fürs System, gibt es erstmal ein sattes Defizit. Foto: imago images/Jochen Tack

Wien – In der Sozialversicherung geht es hart auf hart. Die Fronten verlaufen dabei exakt entlang der politischen Bruchlinien: Türkise und Rote hauen sich gegenseitig Vorwürfe um die Ohren.

Auslöser: Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), die durch die von der türkis-blauen Regierung verfügte Fusion entstanden ist, erwartet ein sattes Defizit. Demnach soll sich das Minus, wenn man die jährlichen Verluste zusammenrechnet, über fünf Jahre von 2020 bis 2024 auf 1,7 Milliarden summieren.

Peter Lehner, derzeit Vorsitzender im Dachverband der Sozialversicherungsträger, hatte rasch Schuldige bei der Hand. Verantwortlich seien "Beschlüsse der roten Selbstverwaltung", sagte der ÖVP-Mann und Arbeitgebervertreter: Vor der Fusion sei "sehr willkürlich ohne Rücksicht aufs Budget" Geld ausgegeben worden – etwa durch zu großzügige Honorarverträge mit den Ärzten.

Die Gegenseite ließ sich das nicht gefallen. Am Dienstag rückten die leitende ÖGB-Sekretärin Ingrid Reischl, die Lehner turnusmäßig an der Spitze des Dachverbands ablösen wird, und Andreas Huss, Arbeitnehmerobmann in der ÖGK, zu einer Gegendarstellung aus. Kernaussage: Die alte Regierung aus ÖVP und FPÖ habe mit ihren Beschlüssen 724 Millionen der 1,7 Milliarden verursacht.

·Kein Ersatz für Arbeitsunfälle Wird ein Unfallopfer in ein Spital eingeliefert, ist die Ursache nicht immer gleich klar. So kommt es vor, dass Menschen nach Arbeitsunfällen in gewöhnlichen Spitälern landen, obwohl die Einrichtungen der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA) zuständig sind. Letztere zahlt der ÖGK dafür bis 2022 eine jährliche Kompensation von rund 209 Euro, die früher nicht nur vorher höher lag, sondern ab 2023 überhaupt nicht mehr vorgesehen ist. Macht ein Minus von einer halben Milliarde.

·Weniger Steuergeld Gekürzt wurden auch die sogenannten GSBG-Mittel, ein Steuerzuschuss des Bundes an die Krankenversicherung – macht laut Rechnung in Summe 174 Millionen aus.

·Geld für Privatspitäler Die Gesundheitskasse hat laut Gesetz mehr für die Finanzierung von Privatspitälern zu zahlen – unter anderem für die neu dazugekommene Privatklinik Währing. Mehrkosten: 55 Millionen Euro.

Inklusive weiterer kleinerer Posten kommen Reischl und Huss auf die 724 Millionen. Und der Rest von den 1,7 Milliarden? Huss verweist darauf, dass die Ausgaben der Kasse für Medikamente, ärztliche Leistungen und Spitäler laut Prognose stärker steigen werden als die von flauer Konjunktur gedämpften Einnahmen aus den Beiträgen der Versicherten.

Forderungen: Die Änderung jenes Paragrafen, der dem Dachverband die Festlegung von Selbstbehalten beim Arztbesuch erlaubt – denn solche seien als Folge zu befürchten. Außerdem brauche es einen finanziellen Ausgleich für die ÖGK, die benachteiligt sei, weil sie im Gegensatz zu den Versicherungen der Beamten und Selbstständigen mehr Menschen ohne Job und mit schlechterem Gesundheitszustand betreut.

Teure kranke Häftlinge

Das Duo warnt vor weiteren Kosten. Weil alle nur mit der Fusion beschäftigt seien, bezweifelt Huss, dass die Kassenführung einen günstigen Ersatz für den 2018 ausgelaufenen Rahmenvertrag mit den Pharmafirmen zustande bringt, in dem die Medikamentenkosten vereinbart werden. Und dann sei da noch der Regierungsplan, die vom Justizministerium bezahlten Kosten für die Versorgung von Häftlingen der ÖGK umzuhängen. Huss spricht von einer Milliarde im Jahr, was später als Irrtum korrigiert wird: Tatsächlich belaufen sich die Ausgaben für 19.951 Insassinnen und Insassen auf "nur" 94,6 Millionen.

Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) verspricht, dieses Problem ebenso in Angriff zu nehmen, wie die Defizitfrage: Für Mittwochabend hat er alle Vertreter zum runden Tisch geladen. (Gerald John, 18.2.2020)