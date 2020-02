Am 31. März wird ein neues iPhone erwartet. Foto: APA/AFP/JOHANNES EISELE

Apple soll in wenigen Wochen ein neues, günstigeres iPhone zeigen – quasi der Nachfolger des iPhone SE. Nun ist auch ein konkretes Datum für die Präsentation aufgetaucht, und zwar der 31. März. Gleichzeitig soll die Präsentation eines neuen iPad Pro aufgrund des Coronavirus verschoben worden sein.

400-Dollar-Modell

Dass das Unternehmen an einem günstigeren iPhone arbeitet, ist aus mit den Plänen vertrauten Kreisen schon länger durchgesickert. Die Seite iPhone-Ticker.de will nun aus dem Apple-Umfeld das genaue Datum erfahren haben. Nach der Präsentation am 31. März soll der Verkaufsstart am 3. April erfolgen. Das neue Modell soll iPhone 9 heißen, das Design des iPhone 8 aufgreifen, Prozessor und RAM-Speicher der aktuellen Generation mitbringen und rund 400 US-Dollar kosten.

Gleichzeitig dürfte sich der Start eines neuen iPads verschieben, wie Bloomberg erfahren hat. Apple wollte demnach in der ersten Jahreshälfte ein neues Pro-Modell auf den Markt bringen. Die Auswirkungen des Coronavirus würden nun jedoch für Verzögerungen sorgen. Apple hatte aufgrund der Epidemie kürzlich auch seine Prognose zurücknehmen müssen. (red, 19.2.2020)