Die Passagiere der Diamond Princess dürfen nun von Bord gehen. Foto: Reuters / KYODO

Peking – In Japan gingen am Mittwoch die ersten Passagiere des vor zwei Wochen unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess von Bord. Die Ausschiffung der rund 3.000 Menschen werde mindestens drei Tage dauern, teilte die Regierung in Tokio mit. In China erklärte die Gesundheitskommission indessen, dass die Zahl der Menschen die an dem Virus Sars-CoV-2 verstorben sind, im Vergleich zum Vortag um 136 auf nunmehr 2.004 angestiegen ist. Die nachgewiesenen Infektionen kletterten um 1749 auf 74.185 Fälle.

Als erste Gruppe sollen rund 500 vor allem ältere Passagiere, die negativ auf den Corona-Erreger getestet und von Ärzten an Bord befragt wurden, die Diamond Princess verlassen. Sie würden in die Innenstadt von Yokohama oder zu anderen Bahnhöfen im Raum der Tokioter Nachbar-Metropole gebracht, meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.

Passagiere der Diamond Prinzess. Foto: Reuters / ATHIT PERAWONGMETHA

Weiteres Kreuzfahrtschiff in Kambodscha

Anlass für die zweiwöchige Quarantäne der Diamond Princess war ein 80-Jähriger aus Hongkong gewesen, der am 20. Jänner in Yokohama zugestiegen war und positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Zu dem Zeitpunkt befanden sich rund 3.700 Menschen an Bord, darunter zehn deutsche Staatsangehörige.

Die Zahl der positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Passagiere und Crewmitglieder war bis Dienstag auf 542 Fälle gestiegen. Alle Betroffenen wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Die Passagiere eines weiteren Kreuzfahrtschiffes, der Westerdam, sind indessen negativ auf den Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Mehrere asiatische Länder hatten dem Schiff aus Sorge vor einer möglichen Einschleppung des Virus das Anlegen untersagt. Erst Kambodscha stimmte dem schließlich zu. Am Dienstag konnten zwei deutsche Passagiere der Westerdam nach Hause zurückkehren. Die Brandenburger weisen keine Symptome auf und befinden sich in häuslicher Isolation, wie das deutsche Gesundheitsministerium mitteilte.

Am Wochenende wurde bei einer 83-jährigen Passagierin der Westerdam aus den USA der Coronavirus nachgewiesen. Da waren viele der rund 2.300 Menschen an Bord bereits an Land gegangen. Das Ausschiffen wurde gestoppt. (APA, 19.2.2020)