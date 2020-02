Vaevictis wurde aus der russischen "LoL"-Liga geworfen. Foto: Riot Games

Nach 28 Niederlagen in Folge wurde das einzige Frauen-Team in der höchsten League of Legends-Spielklasse (LoL) vom Bewerb ausgeschlossen. Konkret meldete die Organisation Vaevictis für den russischen Ableger der Liga namens LCL 2019 ein gänzlich weibliches Team an. Internationale Schlagzeilen waren die Folge. Der Schritt wurde von einigen Beobachtern auch kritisiert und dem Team nachgesagt, dass man nicht wirklich mithalten könne.

Minion Studio VN

Teams verwarnt

Auch die restlichen Teams der LCL nahmen die Mannschaft nicht wirklich ernst. Zwei Teams wurden wegen Unsportlichkeit und Sexismus verwarnt, weil sie bei den Auseinandersetzungen zeigten, dass sie nicht wirklich gewillt waren, ernsthaft zu spielen. Anstatt Vaevictis kommt nun ein männliches Team aus einer unteren Liga zum Einsatz. Das weibliche Team kann sich allerdings erneut einen Platz in der Liga erspielen.

"Riesiger Unterschied"

Riot Games Russia kommentierte den Ausschluss damit, dass die vergangene Saison gezeigt habe, dass Vaevictis einfach nicht mithalten konnte. Die Rede ist von einem "riesigen Unterschied" gegenüber anderen LCL-Teams. Dies sei im Rahmen der LCL " inakzeptabel", weswegen die Mannschaft nun ausgeschlossen wurde. Man bedanke sich aber trotzdem für die Teilnahme der Organisation und hoffe auf eine Rückkehr.

Esports Talk

Meldung führt zu Spott

Der Ausschluss des weiblichen Teams wird vielerorts genutzt, um über Frauen im E-Sport herzuziehen. Tatsächlich gibt es nämlich kaum weibliche Pro-Gamerinnen. Dies hat mehrere Gründe: Einerseits sind Spielerinnen oftmals Sexismus ausgesetzt und werden nicht wirklich ernst genommen. Dies dürfte bei so manchen Frauen dafür sorgen, dass sie ihre Ambitionen verwerfen, es auf die große Bühne zu schaffen.

MOBAs bei Frauen eher unbeliebt

Ferner wird LoL eher von Männern gespielt. Bei Spielerinnen sind Simulationen, Puzzler, MMOs und RPGs beliebter. Dies führt zu einer deutlich geringeren weiblichen Spielerbasis, aus der E-Sportlerinnen entspringen können. Bei Männern gibt es eine deutlich höhere Anzahl an LoL-Spielern, was dazu führt, dass nur die Allerbesten Profis werden können. Damit einhergeht oftmals Training von rund acht Stunden pro Tag ohne Pause.

League of Legends

Worum es bei "LoL" geht

LoL ist eines der meistgespielten Games der Welt. Bei dem MOBA treten zwei Teams aus jeweils fünf Spielern gegeneinander an, um die gegnerische Basis zu zerstören. Das kostenlose Game von US-Spieleschmiede Riot Games weist einen hohen taktischen Grad auf und verlangt intensives Spielwissen und eine hohe Reaktionszeit. Gleichzeitig weist das Spiel eine sehr toxische Community auf – erst kürzlich wurde eine Umfrage bekannt, dass im Grunde jeder Nutzer schon einmal beschimpft wurde. (red, 19.2.2020)