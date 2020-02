Aufklärung

604 Postings

Die Ex-Heurigenwirtin und die Eurofighter: "Schmieren derfst schon gar net sagen"

Der Name von Elisabeth Kaufmann-Bruckberger kommt auf einem Scheck und einem Tonband vor – deren Echtheit bestreitet sie. Kanzler Kurz spielt in der Causa Eurofighter den Ball an die Justiz